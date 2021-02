Pugna por cortar brecha tecnológica

Para que niñas y niños en Sonora y en México tengan las mismas oportunidades, es necesario empezar a dar pasos hacia la eliminación de la brecha tecnológica para que todos y todas tengan acceso a computadoras e Internet, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al sostener una reunión virtual con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Acompañada por Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en Sonora; José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura y Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, la gobernadora, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expuso que la pandemia por Covid-19 puso en crisis la salud, la economía, y la dinámica social.

Además, apuntó, también evidenció la brecha tecnológica y puso en su justa dimensión la desventaja que tiene un niño o una niña al no tener acceso a una computadora con Internet.

“Es muy importante que todo el estado mexicano en su conjunto trabaje para eliminar esta brecha y para que todos los niños y las niñas puedan tener acceso a computadoras e Internet, es muy importante el instrumento en materia de igualdad, permite estudiar en igualdad de condiciones a todas las niñas y los niños, elimina esa desventaja que tienen las niñas y los niños que no tienen una computadora con acceso a internet, pero también elimina las desventajas para la integración profesional”, indicó.

En esta reunión se acordó que Coneval hará un primer informe exploratorio de cómo ha afectado esta brecha tecnológica, además de que se trabajará conjuntamente con las comisiones de Educación y de Desarrollo Social de la Conago.

Asi también, se planteó establecer los indicadores para conocer la brecha digital, así como incluir en los costos de canasta no alimentaria el gasto de Internet.

Finalmente, se estableció el trabajo conjunto con la Conago para la medición de la brecha tecnológica a través del Sistema de Información de Derecho Social.

“Se va trabajar conjuntamente, la intención es que con toda esta información se pueda colaborar entre estados y el Gobierno Federal, para que se pueda desarrollar un programa para que niñas y niños puedan tener una computadora con acceso a Internet”, señaló