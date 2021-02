Publican detalles del secuestro de Kim Kardashian

La estrella estadounidense Kim Kardashian sufrió en 2016, durante la Semana de la Moda de París, un robo valorado en casi 11 millones de dólares.

Fue considerado el golpe del siglo y uno de sus autores, Yunice Abbas, acaba de publicar un libro con su versión del rocambolesco atraco.

«J’ai Séquestré Kim Kardashian» (Yo Secuestré a Kim Kardashian) no es un relato que blanquea los hechos. Abbas los asume y se congratula incluso de que todo sucediera muy bien y muy rápido.

«Entre la llegada y la salida no pasaron ni 10 minutos», cuenta en entrevista con EFE.

Él, que tiene 67 años, dos hijos y tres nietos, no conocía a la potencial víctima. Sabía solo que era una mujer famosa, y en cuanto al día siguiente fue consciente del eco mediático, nacional e internacional, se arrepintió al momento.

«Me dije: Estamos acabados porque van a poner todos los medios. Cada cámara callejera, cada testigo posible», señala quien, tras haber pasado ya por este caso 22 meses detenido, hasta octubre de 2018, está ahora en libertad provisional a la espera de juicio.

La banda de los «Yyayos»

Su grupo fue conocido como «la banda de los yayos» porque sus cinco integrantes tenían entre 60 y 72 años. Pero detrás de esos abuelos había gente con un pasado delictivo que planeó su golpe durante semanas, aprovechando la invisibilidad que su aspecto anodino les daba a la hora de examinar el futuro lugar de los hechos.

Kardashian y parte de su séquito se encontraba en la capital francesa para asistir a los desfiles de la Fashion Week, y el día del atraco, la noche del 3 de octubre, los astros se alinearon para Abbas y los otros cómplices.

El guardaespaldas de la estrella, una de sus hermanas y el chofer de la limusina se habían ido a una discoteca, y su madre estaba descansando en el hotel. Ella se quedó en el apartamento alquilado acompañada de su secretaria.

«Lo que nos interesaba era su diamante. Eso fue lo que nos atrajo. Tenía fotos con él por todas partes», cuenta Abbas sobre ese anillo de compromiso con el rapero Kanye West.

La sorpresa llegó cuando también encontraron joyas prestadas por casas de lujo.