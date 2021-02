Provocan profesores un caos vial

Son alrededor de 200 maestros interinos de educación básica del estado, quienes aseguran no han recibido su base pese a haber sido evaluados en el proceso de asignación

Alrededor de 200 maestros interinos de educación básica del estado, que no han recibido su base pese a haber sido evaluados en el proceso de asignación de las mismas, se manifestaron y bloquearon el crucero de los bulevares Luis Encinas, Rosales y Rodríguez provocando un caos vial.

Desde las nueve de la mañana los maestros bloquearon el cruce del bulevar Luis Encinas y Rosales, donde luego de varios minutos se dirigieron hacia Palacio de Gobierno, donde exigieron una mesa de diálogo con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y Joel Martínez Castro, coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente, y darle solución a este conflicto.

Los manifestantes fueron atendidos por Rafael González Borrego, director general de Mediación Social del Gobierno del Estado, y Joel Martínez, director general de la Usicamm en Sonora, sin embargo los docentes pidieron la presencia de la gobernadora, del secretario de Educación, Víctor Guerrero y de la diputada federal, Lorenia Valle, y al no ser escuchados optaron por continuar con los bloqueos en diferentes puntos.

Se trasladaron al crucero del bulevar Luis Encinas y bloquearon ambos sentidos, afectando el tránsito por las calles Rosales, Rodríguez, y avenida Pino Suárez a altura del puente vehicular.

El cierre de calles causó gran molestia a los automovilistas quienes tocaron los claxon e intentaron avanzar para romper la cadena humana, pero fueron controlados por elementos de Tránsito Municipal quienes los desviaron por rutas alternas.

Iveth Carolina García, maestra de primaria de Hermosillo, y representante del Movimiento Magisterial Interno por una Estabilidad Laboral, indicó que el proceso de asignación 2020-21 aún no concluye y ya está por iniciar el siguiente este viernes 26, cuando aún no se han entregado las plazas a los mil 628 maestros que integran el grupo uno de preselección, y que llevan años esperando su base.

Señaló hay maestros con hasta 25 años de servicio qué aún esperan que se les otorgue la base, y las autoridades los siguen rezagando, por lo que tomaron las calles para exigir a las autoridades que se otorguen las bases por orden de prelación.

«Hemos tratado de tener un diálogo por la vía correcta con los procedimientos que deben de ser, hemos enviado oficios a Víctor Guerrero, hemos tenido mesas de diálogo con Joel Martínez que es el coordinador estatal de Servicios Profesionales Docente y no hemos tenido una solución a esto.

«Somos maestros que ya hemos sido evaluados anteriormente y no sólo de este ciclo, sino que tenemos años siendo interinos y conforme pasa el tiempo se nos va rezagando, por lo que estamos exigiendo que se entreguen las bases conforme al número de prelación a toda la lista uno», dijo.

Resaltó que los lineamientos marcan que a los seis meses y un día los maestros deben de tener su base, que por la pandemia están siendo entregados bases del proceso 2020-21 en otros estados de la República , menos en Sonora.

¿Por qué a nosotros nos tienen rezagados?… cuestionó la docente.

«Ya tenemos años en esto, ya estamos cansados los maestros de estar en esta situación, sin una estabilidad, sin que los pagos estén llegando como debe ser; hay maestros que batallan con los pagos y que tienen hasta 25 años como interinos, cuando ya deberían tener su basificación.

«Este proceso vence el 31 de mayo, y se abre el nuevo preregistro para la nueva convocatoria este viernes 26, entonces… ¿Y nuestro proceso? ¿Nosotros dónde quedamos?», objetó.

La maestra mencionó que el ciclo pasado se entregaron solo 25 plazas en el Estado, cuando cada año se otorgan entre 700 y 800 en total, y las autoridades siguen sin darles la cara.