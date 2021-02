Presentan a Alonso Ancira en el Reclusorio Norte

A más de tres horas de que arribó al hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) fue trasladado al Reclusorio Norte, donde fue fijada una audiencia para determinar su situación jurídica.

Alonso Ancira sería presentado anoche ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para ser imputado por lavado de dinero por el caso Agronitrogenados.

De acuerdo con informes del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia de imputación fue programada para las 19:30 horas de este miércoles, sin embargo, los trámites legistas en el hangar de la FGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han retrasado su traslado.

Abogados del empresario esperaron en todo ese tiempo a que personal de la FGR los dejaran entrar para hacer entrega de una suspensión contra la orden de aprehensión por lavado de dinero en contra de Ancira.

«Es una actitud muy extraña de la Fiscalía, lo mínimo que yo hubiera esperado la reciprocidad, como en España, sobre respeto a los derechos humanos, el señor (Ancira) hizo un viaje muy largo, no sabemos cómo está, no tendría porque haber un trato diferente aquí en México, el nunca ha tenido la mínima intención de evadirse», dijo el abogado José Luis Castañeda, quien se quedó con la suspensión en la mano.

A su llegada, Castañeda dijo que la defensa ha cubierto la garantía de 50 mil pesos, para que surta efecto la suspensión provisional concedida por el Juez Segundo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, que impide que Ancira sea privado de la libertad.

El abogado discutió con el vigilante sobre la urgencia de entregar el oficio a los fiscales, desde que el avión Bombardier Challenger 605 aterrizó en el AICM con el empresario.

El litigante expuso que presentará esta suspensión en la audiencia inicial, dado que la Fiscalía General de la República no se dejó notificar este fallo protector en favor del extraditable y tampoco le permitieron a sus defensores ingresar al hangar para asistir a su cliente.

La aeronave de la FGR tocó tierra 17:11 tras una escala en Canadá.

El empresario es acusado por lavado de dinero y relacionado con un presunto soborno a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara la planta «chatarra» de Agronitrogenados.