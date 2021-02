Prepara Toño Mauri serie televisiva

Pasar ocho meses hospitalizado, cuatro de estos en coma a causa de Covid-19 y una cirugía de doble trasplante de pulmón, es un caso que desea documentar para dejar su testimonio

Pasar ocho meses hospitalizado, cuatro de estos en coma a causa de Covid-19 y una cirugía de doble trasplante de pulmón, es un caso que el actor Toño Mauri vivió y desea documentar para dejar su testimonio.

«Quiero crear una serie que se trate de estos casos y otros más, lo veo como una serie de las que estamos acostumbrados a ver, con la diferencia de que el tema principal es esto (quienes superan la Covid y cirugías delicadas como el doble trasplante de pulmón).

«Sí quiero hacer un documental, un testimonio con las imágenes que tengo para llevar a la gente desde el principio hasta hoy», declaró Mauri, de 56 años.

El también cantante expresó que si tuvo la oportunidad de sobrevivir a la enfermedad, desea transmitir su experiencia a otros.

En conferencia de prensa, Mauri se mostró sensible, sobre todo al hablar del apoyo que tiene de su esposa Carla Alemán Magnani y sus hijos.

El empresario fue hospitalizado en junio pasado tras ser contagiado de Covid-19, como toda su familia, pero fue el único que se vio seriamente afectado.

Y por el daño que el virus provocó en sus pulmones tuvo que ser intervenido.

«Entré (al hospital) pesando 64 kilos, hoy peso 48 kilos», dijo, «pero durante este proceso (de recuperación), estoy viendo cómo poco a poco, con la comida y ejercicio, mi peso va para arriba. Eso me motiva, me siento bien, tengo fuerza, veo mis piernas cómo se empiezan a mover, mis manos, mi cuerpo, mis rutinas, ir al baño, es lo más elemental, poder hacerlo tú solo».

Mauri compartió que no tiene ninguna lesión cerebral o motora y que los buenos hábitos de vida son un factor para superar el contagio.