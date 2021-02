Preocupa a Valdez salud de Berchelt tras nocaut que lo mandó a la lona

El sonorense se manifestó dispuesto a otorgarle la revancha

Después de la euforia de la victoria, el sonorense Óscar Valdez mostró preocupación por la salud de su rival Miguel Berchelt, quien cayó a la lona y se mantuvo inmóvil durante un par de minutos luego de que concluyó su combate por el título mundial súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un nocaut fulminante.

Lo más importante es la salud de nosotros”, dijo Valdez, flamante nuevo monarca del CMB, luego de que se cercioró que Berchelt se reincorporara, tras el sorprendente golpe con el que lo mandó a la lona.

Nos subimos al ring a jugarnos la vida, pero una vez abajo nadie le desea el mal a nadie y espero que él pronto esté bien y demostrando que sigue siendo un gran campeón”.

Berchelt fue llevado al hospital, donde pasó la noche. No registró un daño mayor en los primeros exámenes. Valdez no descarta darle la revancha, aunque no cree que ésta se pueda dar pronto.

Claro que me gustaría volver a pelear contra él, pero primero tiene que recuperarse y pensar bien en qué quiere hacer de su carrera, si se va a quedar o no en esta división. A final de cuentas, termina siendo más decisión de nuestros representantes y no tanto de nosotros”, explicó Valdez.

Ahora mismo yo no estoy pensando en mí siguiente rival, pienso en disfrutar esto unos días más y luego vamos a pensar que es lo que viene. Quiero ser un campeón sólido y quedarme por mucho tiempo con este cinturón”.

CMB hará ceremonia de entrega de cinturón

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, felicitó a Valdez por su campeonato y espera que pronto pueda hacerle entrega de forma presencial de su cinturón.

Esperemos que la situación en México siga mejorando y poder tener una reunión para poder entregarle su cinturón al campeón”, dijo Sulaimán.

Él ha manifestado muchas veces que era su sueño ser campeón del CMB, ahora que por fin lo logró. Nos gustaría poder una ceremonia a la altura de lo que es este gran boxeador mexicano”.

En lo que va del año, el CMB ha enviado los cinturones por paquetería a los nuevos campeones y, una vez que lo tiene en su poder, se hace una ceremonia de manera virtual.