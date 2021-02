Plantea cruzada nacional contra turismo sexual infantil

Para proteger la salud de la población y se retome el desarrollo del turismo en el país, es de gran importancia el proceso de vacunación contra el Covid-19, sostuvo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la instalación de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, donde planteó una cruzada nacional para erradicar el turismo sexual infantil, con protocolos que inhiban esta condenable práctica.

Durante su participación como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el inicio de los trabajos de las mesas temáticas, encabezadas por Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conago y Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); la mandataria se pronunció para efectuar una cruzada nacional para erradicar el turismo sexual infantil, y en este momento sería importante capacitar al personal del sector turístico para que sea la primera línea de detección.

“Lamentablemente, ocupamos un no muy honroso segundo lugar después de Tailandia en este tema y creo que podemos hacer un gran esfuerzo todos nosotros para poder capacitar a toda la gente del sector turístico, pero sobre todo hacerlo de una manera ordenada, sin ahuyentar al turista, porque no se trata de eso, son políticas que tenemos que hacer hacia el interior del sector, pero no podemos dejar este tema por un lado”, puntualizó.

El ingreso de pederastas a México cada año, es una amenaza para niñas y niños, detalló la titular del Ejecutivo Estatal, de ahí la importancia de este tema y añadió que convocará al Gobierno Federal para hacer una sinergia de recursos que permita avanzar para erradicar esta problemática en el país.

Pavlovich Arellano resaltó la importancia de las mesas de trabajo que se realizarán en la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, para establecer políticas públicas e incentivar a este sector, sin embargo, en estos momentos es primordial primero contar con una política de vacunación contra el Covid-19 para atraer a más visitantes a los destinos turísticos de México.

Durante el evento, Mendoza Davis, destacó la importancia del turismo en México y de la prioridad de generar estrategias para el impulso del sector; Valeria Moy Campos, vicepresidenta del CNET, detalló la situación de la economía mexicana y del turismo; Félix Ruano, presidente del Capítulo Puebla del CNET, presentó los objetivos y descripción de las mesas de coordinación y temáticas.

A su vez, José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que es vital la colaboración entre las instituciones públicas y privadas, ya que es la forma en la que se tienen que resolver los grandes desafíos que se tienen en el país, sobre todo, en el sector turístico para garantizarlos como puntos seguros, con protocolos rigurosos sanitarios.