Piden productores abrir todos los teatros

La medida de reapertura de teatros sólo al aire libre es insuficiente para los productores, pues hay obstáculos como la falta de infraestructura, el costo e, incluso, factores impredecibles como el clima.

Este viernes, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del 15 de febrero, como parte del programa Activar sin Arriesgar, se permitirá las funciones teatrales al aire libre, con uso de cubrebocas y sana distancia, aunque no se especificó el número de asistentes permitidos.

«Eso no beneficia a la gran mayoría de los productores, pero se ve la luz al final del túnel, y ella lo dijo (Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno), si los números siguen a la baja, si mejora la situación, en las próximas semanas podemos reabrir.

«Nosotros no tenemos espacios al aire libre, estamos siendo responsables y no podemos abrir, sin embargo, creo que el siguiente paso es regresar a las salas de teatro», consideró Pablo Perroni, productor y propietario del Teatro Milán.

Para Morris Gilbert, director de la compañía Mejor Teatro (Mentiras El Musical, Toc Toc), la medida anunciada por las autoridades de la CDMX resulta poco atractiva por la carente infraestructura.

Además, especificó, para los realizadores resultaría costoso montar una puesta en escena al aire libre.

«Cada una de nuestras obras normalmente hace de seis a siete funciones a la semana en los teatros en los que trabajamos.

«No vamos a hacer este número de funciones al aire libre sobre todo porque los espacios existentes carecen de las facilidades para ello y equiparlos sería, primero que nada, costosísimo y llevaría demasiado tiempo, para cuando terminemos de habilitar estos espacios la pandemia habrá terminado», agregó Gilbert.

Debido a la pandemia del coronavirus, los teatros de la Capital permanecieron cerrados entre marzo y agosto de 2020. Cuando el semáforo epidemiológico pasó de rojo a naranja, los recintos pudieron ofrecer funciones con un aforo del 30 por ciento y sana distancia, entre otras medidas.

No obstante, en diciembre tuvieron que bajar de nuevo el telón por la contingencia sanitaria.