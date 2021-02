Piden no descuidar ingesta de medicamentos

A pesar de la pandemia, es importante mantener hábitos saludables para evitar complicaciones

Durante la pandemia por Covid-19 se llama a no descuidar los tratamientos médicos, sobre todo en aquellos padecimientos como Enfermedades Cardiovasculares (ECV) y evitar complicaciones en caso de contagiarse de Coronavirus, informó Enrique ClausenIberri.

El secretario de salud en el estado detalló que las ECV son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos por lo que se debe tener hábitos saludables.

Entre estas enfermedades, mencionó, se incluyen la cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas, trombosis profundas y embolias pulmonares.

En cuanto a los ataques al corazón, dijo que suelen ser de forma aguda y, sobre todo, ocasionados por obstrucción en alguna arteria, impidiendo que la sangre fluya al corazón y al cerebro.

“Debemos tener un estilo de vida saludable para evitar estos padecimientos así como llevar un control médico oportuno, sobre todo en estos momentos que por la situación de confinamiento muchos descuidan ciertos detalles”, resaltó.

Por su parte, Miguel Ángel López Torres, responsable Estatal de Enfermedades Cardiometabólicas, explicó que la causa más frecuente de que se presenten las ECV, es la formación de depósitos de grasa en las paredes de las arterias y suele tener origen en una mala alimentación, alcoholismo, tabaquismo, falta de ejercicio, obesidad, diabetes, hipertensión arterial e hiperlipidemia (aumento de triglicéridos y colesterol en sangre).

En los Servicios de Salud de Sonora, reportados en los Sistemas de Información en Enfermedades Crónicas, un total de 14 mil 716 pacientes con Enfermedades Crónicas no Transmisibles son atendidos en los Servicios de Salud.

Ante esta problemática, compartió que la Secretaria de Salud Pública cuenta al menos con 202 unidades de Primer Nivel de Atención y seis Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas destinados a realizar de una forma permanente prevención, detección, promoción, educación para la salud, control y tratamiento de Enfermedades Crónicas no Transmisibles.