Piden condonar adeudos de usuarios con la CFE

La condonación de adeudos de los usuarios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe aplicarse para todos los estados del País por justicia social, no sólo a uno, manifestó Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo señaló que la instrucción del presidente de la República de condonar el adeudo de CFE a sus afiliados y usuarios del estado de Tabasco, también debería favorecer a todos los clientes del País, y particularmente a Sonora donde se tienen temperaturas muy elevadas, así como alto costo de energía.

Peinado Luna refirió que en Sonora se vive una travesía cada año al tener que realizarse convenios entre el Gobierno del Estado y CFE para igualar en el resto de la entidad la tarifa 1F en el verano como en Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado por las altas temperaturas que se registran.

«En Sonora y otros estados hay usuarios que se les ha acumulado adeudos y les asiste razón de causa para exigir al gobierno federal que también sea corresponsable y se les aplique está medida. Sería justicia social y muy congruente por parte de la Presidencia si aplica está decisión con todos los clientes de CFE que tienen adeudos», dijo.

¿Cómo es posible que en Tabasco se aplique la tarifa 1F si su clima es muy por de Sonora, más aún que se condonen adeudos, cuando en Sonora no se ha podido avanzar en eso?… cuestionó.

Me parece que el Presidente debería ser justo en esta decisión y no solamente que haya favoritismo o compromiso con los usuarios de un solo estado» puntualizó.