Pide no relajar medidas contra Covid ante cambio de semáforo

El Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, recordó que el Mapa Anticipa coloca a varios municipios con riesgo alto de contagio, por lo que seguirán las restricciones

Que Sonora pase a color amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico Federal, nos invita a no relajar las medidas para que pronto la entidad pase a verde y se reabra la economía en su totalidad, expresó el Secretario de Economía en el estaod, Jorge Vidal Ahumada.

En reunión virtual del Órgano Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de las Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica del Gobierno del Estado, donde participaron representantes del Ayuntamiento de Hermosillo; Carlos Tapia, coordinador de Indicadores de la Alianza por un Hermosillo en Verde y Arturo Díaz, presidente de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, el funcionario recordó que si bien Sonora ha pasado a color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional, el Mapa Sonora Anticipa estratifica a los municipios con diferentes niveles de riesgo, máximo, alto, medio y bajo.

Vidal Ahumada detalló que las medidas de restricción tomadas durante el mes de enero para mitigar los contagios y los lamentables fallecimientos por COVID-19, lograron que Sonora pasara a semáforo amarillo en la evaluación del Semáforo Epidemiológico federal.

Sin embargo, para continuar con la reactivación económica en la entidad es necesario no relajar las medidas preventivas ante esta enfermedad y continuar con la apertura de las actividades de manera paulatina.

Navojoa, dijo, es el único municipio en la entidad que se mantiene en riesgo máximo; sin embargo, Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Huatabampo, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado y Cananea, se encuentran en riesgo alto, por lo que en estos 10 municipios es necesario que no se relajen las medidas, porque además de incrementarse el número de casos y lamentables fallecimientos por COVID, se afecta la economía estatal.

El secretario de Economía recordó que según el Mapa Sonora Anticipa, Navojoa se mantiene en riesgo máximo, por lo que todas las actividades deberán cerrar a las 8:00 de la noche; los restaurantes pueden seguir con servicio a domicilio y continúan suspendidos: casinos, antros, eventos sociales (bodas, XV años, bautizos, piñatas, posadas, reuniones, etc.), bares, cantinas, boliches, centros nocturnos, estadios y eventos deportivos.

Los servicios esenciales como farmacias, gasolinerías y todas las actividades relacionadas con la salud, no presentan restricción; el aforo permitido en lugares cerrados es del 15 por ciento de su capacidad.

Para los municipios en riesgo alto, es decir: Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Huatabampo, Nogales, Caborca, San Luis Río Colorado y Cananea; todas las actividades deberán cerrar a las 10:00 de la noche; los servicios esenciales como farmacias, gasolinerías y los relacionados con la salud, no presentan restricción; el aforo permitido en lugares cerrados es de 25 por ciento de su capacidad.

En estos municipios, los casinos y antros se mantienen suspendidos y los bares, cantinas, boliches pueden operar como restaurante (todas las personas deben permanecer sentados). Eventos masivos (conciertos, festivales, estadios y eventos deportivos) se mantienen suspendidos; los gimnasios pueden operar sin música/silencio; los centros religiosos en lugar cerrado con 25 por ciento de aforo y en silencio.

Los restaurantes pueden operar al 50 por ciento de capacidad, con personas con cubrebocas, salvo al comer; el transporte público al 50 por ciento de aforo, personas en silencio y con ventanas abiertas; los comercios y bancos (farmacias y tiendas) una persona por familia; los centros comerciales, tianguis al aire libre 25 por ciento de aforo general y para cada local o sección, cumpliendo con el protocolo.

Estancias infantiles, salones de fiestas infantiles y fiestas infantiles particulares, cines, teatros, museos, deben permanecer cerrados; los spa, salones de belleza, peluquerías, tatuajes, cuidados de manos y pies 25 por ciento de aforo general, previa cita y cumpliendo con los protocolos.