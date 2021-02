Pide no bajar la guardia contra Covid

Sonora ha pasado de naranja a color amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico Federal, motivo que debe instar a la población a no dejar las medidas preventivas contra contagios de Covid-19 para evitar una tercer ola de contagios en la entidad, declaró el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

Comentó que este cambio debe motivar a las personas a no dejar de cuidarse y realizar las acciones como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social, para seguir en tendencia positiva en la entidad.

Clausen Iberri explicó que la cadena de contagios de Coronavirus se rompe en medida de que la población reduzca su movilidad, por lo que el llamado seguirá siendo el salir solo a lo esencial para evitar que llegue a Sonora una tercer ola de contagios.

Recordó que en enero pasado se vivieron situaciones difíciles por la saturación que se vivió en hospitales en la entidad, así como los días más altos en cuanto a muertes durante la pandemia, circunstancias que se busca evitar vuelvan a presentarse.

“Contra el Covid-19 no podemos confiarnos, debemos seguir protegiéndonos para así evitar más contagios y muertes, con una actitud preventiva y sobretodo responsable”, expresó.

La estrategia Mapa Sonora Anticipa seguirá en la entidad, subrayó, diferenciando los riesgos de Covid-19 por municipios de acuerdo a los indicadores que también utiliza el Gobierno Federal en su semáforo de riesgos.

Este viernes, se confirmaron 27 decesos en 14 mujeres y 13 hombres, 14 de ellos residentes de Hermosillo; dos de Cajeme y dos de Nogales; uno de Moctezuma, Cananea, Navojoa, Guaymas, Santa Ana, Agua Prieta, Ímuris, Magdalena de Kino y uno de Puerto Peñasco, acumulándose cinco mil 423 defunciones.

Se registraron 168 nuevos casos por Covid, en 88 mujeres y 80 hombres, 75 residentes de Hermosillo; 26 de Cajeme; 19 de Guaymas; nueve de Huatabampo; siete de Etchojoa; seis de Navojoa; cinco de Empalme; cuatro de Bácum; tres de Cananea, Caborca, y Magdalena de Kino, respectivamente, dos de Nogales.

Asimismo, uno de San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, Álamos, Santa Ana, , Baviácora y uno de Puerto Peñasco, para un total de 64 mil 617 casos en la entidad

Se confirmaron dos casos pediátricos, en una niña y un niño, acumulándose mil 151 casos; además, un caso en una mujer embarazada, para un total de 446; seis de los 168 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se han realizado 115 mil 015 pruebas; se han confirmado 64 mil 617 casos y se han descartado 50 mil 398; ocho mil 713 casos con cuadros leves; mil 421 activos y siete mil 292 concluyeron su seguimiento; 50 mil 208 pacientes se han curado y 273 pacientes se encuentran hospitalizados, 115 de ellos estables, 112 graves y 46 críticos.