Pide Alfonso Durazo apoyo para municipios

El próximo gobernador deberá utilizar los recursos con responsabilidad, honestidad y orden de prioridades sociales, expuso el aspirante de Morena al gobierno de Sonora

Al futuro gobernador le corresponderá mejorar la situación del estado y coadyuvar con las autoridades municipales, porque con las deudas que arrastran, no tiene ni para pagar las quincenas, señaló Alfonso Durazo Montaño.

El aspirante a la gubernatura de Sonora por Morena sostuvo que no hay dinero que alance, pero, por ello, el recurso se tiene que utilizar con responsabilidad, honestidad y en estricto orden de las prioridades sociales.

Se «debe de dejar el confeti, el jolgorio, el corte de listón, el babyshower» y que «los recorridos a los municipios donde los funcionarios estatales acuden a entregar tres o cinco mesabancos, provocando una movilización costosa que sería preferible, destinar ese gasto al ayuntamiento, para que el alcalde le dé mejor utilidad».

«Vamos comenzar a darle un tanque de oxígeno financiero. El futuro gobierno estatal -el que sea- tiene que ayudar a los municipios, porque con la deuda que tienen no les alcanza ni para salir con la quincena, consecuentemente no tiene capacidad para atender los servicios urbanos», sostuvo Durazo Montaño.

Concluyó que la situación de los ayuntamientos es preocupante y es cuando toma sentido gobernar con honestidad, austeridad y con la decisión a combatir la corrupción; es decir, «bajo los principios de la Cuarta Transformación».