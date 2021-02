Permitirían Marlines ingreso a aficionados en el Marlins Park

Los directivos planean un límite del 25% de la ocupación. Eso significaría un máximo de unas nueve mil 300 personas en el estadio con capacidad para 37 mil 446 asistentes

Las pequeñas asistencias a Marlins Park volverán para esta temporada.

Los Marlines, uno de los equipos que atrae menos aficionados a sus juegos en casa, planean permitir el ingreso de espectadores para esta campaña, con un límite de alrededor del 25% de la ocupación.

Eso significaría un máximo de unas 9 mil 300 personas en el estadio con capacidad para 37 mil 446 asistentes.

«Estamos ansiosos de contar con la oportunidad de que los aficionados regresen a nuestro parque», dijo el presidente del equipo Derek Jeter el lunes. «Habrá un límite en el número de aficionados que podrán ingresar. Esperemos que esas cifras aumenten conforme avanza la temporada, pero lo más importante para nosotros es asegurarnos que todos estén seguros y a salvo».

Los Marlins, al igual que el resto de los equipos de Grandes Ligas, no permitieron el ingreso de aficionados durante la temporada regular 2020 debido a la pandemia del coronavirus. En la postemporada se permitió un número limitado de asistentes, y lo mismo será para los juegos de pretemporada en Florida y Arizona a partir de finales de este mes.

Los Marlins promediaron alrededor de 10 mil 000 aficionados por encuentro en 2018 y 2019, las primeras dos temporadas desde que el grupo de Jeter adquirió al equipo. Miami finalizó en el último lugar de asistencia en Grandes Ligas en ambas campañas.

La campaña 2020 pudo haber registrado un incremento de aficionados después de que los Marlins ingresaron sorpresivamente a la postemporada por primera vez en 17 años. Pero debido al Covid-19, fue imposible medir el nivel de entusiasmo en la ciudad.

«Una de las cosas que fue un tanto decepcionante el año pasado _ en medio de la pandemia, escuchabas sobre el entusiasmo de nuestros aficionados, pero no pudieron venir a los juegos», declaró Jeter.

«Me hubiera encantado ver como se veía eso. Existe cierto nivel de entusiasmo y debemos aprovecharlo para sentar las bases, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto del negocio», añadió.