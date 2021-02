Pasa Hermosillo a riesgo medio en el Mapa Anticipa

Hermosillo paso a riesgo medio en el Mapa Sonora Anticipa al bajar el índice de contagios por Covid-19 en la entidad, informó el Secretario de Salud Estatal, Enrique ClausenIberri.

En actualización del Mapa Anticipa que estará vigente del 1 al 7 de marzo, el funcionario estatal resaltó que Sonora sigue a la baja en los indicadores de riesgo, aunque no se debe bajar la guardia para evitar una tercera ola de contagios.

«Para seguir con esta tendencia debemos realizar las medidas de higiene y aunque la tendencia es a la baja, no podemos bajar la guardia ya que el virus sigue circulando así como su positividad y mientras no estemos vacunados existe el riesgo de contagio», dijo.

Indicó que los municipios de Guaymas, Empalme, Cajeme, Puerto Peñasco, Navojoa y Huatabampo se mantienen en riesgo alto de contagios; Hermosillo, San Luis Río Colorado y Caborca en riesgo medio y Nogales, Agua Prieta y Cananea en bajo.

Las colonias de Hermosillo que se encuentran en Zona Cero con mayor incidencia de contagios son la Nuevo Hermosillo, Balderrama, Montebello y Benito Juárez.

En cuanto a las medidas restrictivas a municipios por riesgo, recordó que la suspensión de actividades nocturnas en Riesgo Bajo y Medio es a partir de las 12 de la noche; en Riesgo Alto a las 22:00 horas, y Riesgo Máximo a las 20:00 horas, y en todas se reinician actividades a las 6:00 de la mañana.

Los aforos en lugares cerrados en municipios en Riesgo Bajo es del 75 por ciento, es decir, 200 personas y de 300 al aire libre o terrazas; Riesgo Medio de 100 personas o 50 por ciento, y 200 en espacios abiertos; Riesgo Alto de 50 personas o 25 por ciento, y 150 en terrazas; y en Riesgo Máximo un 15 por ciento de aforo, que equivale a 20 personas de la capacidad del inmueble, y de 74 al aire libre.

Mientras la duración de eventos sociales en municipios en Riesgo Máximo continúan suspendidos; en Riesgo Alto es de tres horas en espacio cerrado y de cuatro espacios abiertos; en Riesgo Medio es de cuatro horas en lugares cerrados y cinco en abiertos, y Riesgo Bajo cerrado y 5 horas en espacio abierto cumpliendo con los protocolos.

Para casinos y antros se permite aforo del 50 por ciento en municipios en Riesgo Bajo y Medio; y en Riesgo Alto y Máximo siguen suspendidos.

Los centros comerciales en municipios en Riesgo Bajo deben cumplir con los protocolos sanitarios, y en Riesgo Medio, Alto y Máximo se recomienda limitar la permanencia a 45 minutos por persona.

Eventos masivos como conciertos, festivales, eventos deportivos en los municipios con riesgo medio, alto y máximo siguen suspendidos, y en riesgo bajo, pueden realizarse cumpliendo con los protocolos sanitarios.