Opaca Kylian Mbappé a Lionel Messi

Kylian Mbappé marcó un triplete en la goleada 4-1 del PSG sobre el Barcelona en el Camp Nou, en el que pudo ser el penúltimo juego de Lionel Messi como blaugrana en Champions.

Ante las sensibles ausencias de los lesionados Neymar y Ángel di María, Mbappé comandó al equipo al marcar un hat-trick.

El jugador campeón del mundo fue clave en la remontada, luego de que los blaugranas se fueran adelante en el marcador precisamente con un gol de Messi, por la vía del penal.

La jugada tuvo su dosis de polémica en la presunta falta de Kurzawa sobre Frenkie de Jong, más porque en el complemento no se marcó de la misma forma el pisotón accidental de Antoine Griezmann sobre el propio Kylian.

El PSG no se agobió por esas situaciones. Fue mejor con la pelota en los pies. Al 32′, el central Marquinhos trazó largo en diagonal, Kurzawa centró de primera y de la misma forma Marco Verratti prolongó el balón hacia el genio Mbappé, quien le quebró la cintura a Lenglet, central que suele participar en todas las desgracias defensivas; el francés fusiló a Marc-André Ter Stegen con un fuerte disparo, al ángulo superior derecho.

La defensiva blaugrana hace agua, por eso el grito de desesperación de Gerard Piqué.

«¡Estamos corriendo como locos!», reclamó a un compañero. «Nada, la concha de tu madre», prosiguió.

En el segundo gol, el estadounidense Sergiño Dest no salió a tiempo en el fuera de lugar, lo que propició el centro de Florenzi, rechazado por Piqué, con la mala suerte de que el esférico le quedó al letal Mbappé, para el segundo tanto al 65′.

Solo cinco minutos después, Moise Kean anotó en un remate de cabeza, una jugada a balón parado en la que ni Lenglet ni Frenkie de Jong lo tomaron.

El cuarto tanto cayó al 85′, en un contragolpe del PSG en el que Julian Draxler cedió a la izquierda a la llegada de Mbappé, el cual liquidó al Barcelona con un disparo al ángulo superior izquierdo, imposible para Ter Stegen.

El 10 de marzo el Barsa tendrá que ir a París a buscar una de esas remontadas épicas, ya tiene una en su historia, el 6-1 en 2017, pero con Messi tan maltratado emocionalmente la gesta luce tan complicada como en aquella ocasión.

Tendrán que salir, a como dé lugar, por cuatro goles de visitante, y después a cuidar el arco.