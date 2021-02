«Olvida» Daniel Suárez choque en la NASCAR

El piloto mexicano Daniel Suárez ya no piensa en el incidente que sufrió durante su debut y está listo para la segunda fecha de la NASCAR Cup Series, que de nuevo será en Daytona, pero ahora con la configuración de circuito.

El reto de este fin de semana para Suárez será en la pista de 5.8 kilómetros, un trazado muy elemental que utiliza tres cuartas partes del óvalo, insertándole un par de chicanas, y una parte más de baja velocidad antes de la curva tres en la que los autos se internan en el infield.

«Me encantan las carreras en autódromos. Ahora podemos ir a Austin, Road América e Indianápolis. No hemos estado en estos lugares en la Cup Series. Siempre es emocionante ver nuevos lugares y hacer nuevos fanáticos.

Esta es la segunda vez que correré en el Daytona Road Course. Estoy seguro de que estaremos bien el domingo», dijo Suárez, quien corre en el Chevrolet #99.

Contrario a Daytona 500, se retomará el formato usado durante la pandemia, sin prácticas ni calificación, yendo directamente hacia la carrera, pactada a 70 vueltas.

La bandera verde ondeará el domingo a las 2:00 p. m., tiempo del centro de México.