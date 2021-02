Ofrece Timberlake disculpas a Britney Spears

Justin Timberlake se disculpó públicamente con Britney Spears y Janet Jackson por haberse comportado de forma misógina con ellas.

«Estoy profundamente arrepentido por esos momentos en mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, cuando dije algo inapropiado o cuando calle en lugar de defender lo que era correcto.

«Entiendo que no di lo suficiente en esos momentos y que en otros me beneficié de un sistema que condona la misoginia y el racismo», escribió Timberlake en Instagram.

El cantante ha sido señalado y atacado en los últimos días, tras la publicación del documental Framing Britney Spears, de haberse aprovechado y denigrado a la llamada «Princesa del Pop» durante y después de su noviazgo.

La producción de The New York Times exhibe como el intérprete de «Mirrors» dirigió la narrativa de su ruptura con Britney, la avergonzó en entrevistas y videos musicales, y sugiere que se aprovechó de ella y el escándalo para impulsar su propia carrera.

«Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson de forma individual porque estas mujeres me importan y las respeto, y sé que les fallé.

«También me siento comprometido a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, más importante, porque es una conversación de la que de todo corazón quiero ser parte y aprender», agregó.

Los usuarios inundaron de mensajes las redes sociales en los que exigían a Timberlake disculparse por haber presumido sobre la vida sexual que tuvo con Spears y por haberla tachado de infiel en diversas entrevistas, durante su relación entre finales de los 90 y 2002.

En cuanto a Janet Jackson, el también actor se disculpó con ella por el Super Tazón de 2004 conocido como el Nipplegate, en el que «accidentalmente» arrancó una parte del vestuario de la cantante, dejando al descubierto uno de sus pezones.

Aquel momento significó una condena para la hermana del difundo Michael Jackson, pues fue víctima del escrutinio público y la censura.