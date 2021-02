Noquea «El Canelo»al turco Avni Yildirim

Sin mayores problemas, el mexicano Saúl «El Canelo» Álvarez derrotó al turco Avni Yildirim por nocaut técnico tras tres rounds en la pelea realizada en el Hard Rock Stadium.

El tricolor dominó y lo tiró en el tercero, siendo que el turco no salió ya para el cuarto round.

Saúl Álvarez retuvo los cetros Supermedianos del CMB y AMB, y ahora ya planea su próxima pelea para mayo, probablemente en Las Vegas.

«La verdad me siento muy bien. Hice lo que tenía qué hacer y gané por nocaut», dijo el tapatío. «Estoy en mi mejor momento».

Al estadio de casi 70 mil aficionados le entraron alrededor de 15 mil almas por el tema del Covid-19, y aunque los asistentes se quedaron con ganas de más acción, la realidad es que tras el combate vitorearon al nacional.

Fue una pelea donde el turco, que era el retador oficial por el cetro verde y oro, no dio pelea. Salió a aguantar golpes y en el tercero se llevó el primer aviso. Le recetaron el uno y dos al rostro y se fue a la lona.

Tan seguro estaba «El Canelo» que iba a ganar, que al final del combate se presentó ya en las pantallas la pelea que sostendrá el 8 de mayo ante Billy Joe Saunders, campeón de la OMB.

«Es fuerte Saunders. Voy a subir a pelear y a seguir haciendo historia», reiteró el nacional. Las apuestas favorecían al mexicano hasta 20 a 1 en algunos casinos, y la casa no se equivoca. Era mucha la diferencia, tanto técnica como de experiencia.

«El Canelo» dejó su marca en 55-1-2, 37 KO´s.