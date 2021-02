Niegan arraigo domiciliario a «El góber Precioso»

El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, pidió seguir en arraigo domiciliario el proceso en el que se le acusa de tortura a la periodista Lydia Cacho, lo que fue negado por un juez durante la audiencia de declaración preparatoria.

En el proceso, que se llevó a cabo en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, el ex Mandatario encabezó su propia defensa, aunque estuvo acompañado de dos abogados de Puebla.

En entrevista, Leopoldo Maldonado, directo de la organización Artículo 19 que compaña a Lydia Cacho, explicó que Marín alegó un padecimiento de un riñón, un posible contagio de Covid-19 si permanecía en el Cereso de Cancún y su edad avanzada para pedir que se le permitiera seguir el proceso desde su casa.

Incluso, una de las abogadas agregó que presentaba síntomas de Covid-19, aunque Marín no lo había referido.

La defensa jurídica de Cacho alegó que existe un peligro para la periodista y el riesgo de que Marín se fugue, debido a que cuenta con los recursos materiales y políticos para ello.

El juez negó la petición, por lo que el Gobernador permanecerá en la prisión hasta que se resuelva su auto de formal prisión.

Marín se reservó su derecho a declarar y solicitó que se ampliara el término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica.

Tomando en cuenta que se le puso a disposición del juez hacia la 1:00 de la madrugada de este jueves, el plazo vencería a la misma hora del miércoles, por lo que la resolución del juez podría esperarse hacia la tarde del martes de la próxima semana.

«Lo que empiezan a perfilar como su defensa es la supuesta ilicitud de la prueba relacionada con conversaciones telefónicas, entre Camel Nacif y él», indicó Maldonado.

«E incluso apeló a las recientes declaraciones del Fiscal General Alejandro Gertz Manero en el caso Cienfuegos, diciendo que la prueba ilícita no puede ser tomada en cuenta».

De acuerdo con Artículo 19, el ex Mandatario podría recibir una sentencia de hasta 12 años de prisión, debido a que a él le aplica una antigua ley sobre tortura, antes de la nueva de 2017, debido a que los hechos ocurrieron en 2005.

«Creemos que hay suficientes pruebas y elementos para determinar la probable responsabilidad de Mario Marín y que se inicie el proceso», comentó Maldonado.

«De determinar lo contrario el juez sería un duro revés para la lucha contra la impunidad y sería un muy mal precedente».

Leopoldo Maldonado refirió que la periodista Lydia Cacho no tiene la intención de volver a México, por temores a represalias tras la captura de Mario Marín.