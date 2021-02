Niegan a Ancira prisión domiciliaria

Un juez federal rechazó concederle a Alonso Ancira la prisión domiciliaria, en el proceso que le iniciaron por lavado de dinero y relacionado con un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, para que Pemex adquiriera la planta «chatarra» de Agronitrogenados.

Antonio González García, juez Primero de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, negó al empresario la suspensión definitiva con la que pretendía llevar desde su casa el proceso, argumentando que una medida precautoria como la suspensión no puede restituirle la libertad.

En el mismo resolutivo, el juzgador concedió una suspensión definitiva que no tiene ninguna consecuencia material sobre la suerte del procesado, pues aclara que el único efecto es que su libertad personal quede a disposición de su juzgado de amparo.

«Sin que haya lugar a conceder la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, que se ordene la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria, ya que de hacerlo, se estarían dando efectos restitutorios, los cuales, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, son propios del fondo de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no del incidente de suspensión», resolvió el juez.

González García también requirió al director del Reclusorio Norte, donde Ancira está internado, para que garantice y preste de manera inmediata la la atención médica que necesite el quejoso y le suministren los medicamentos que correspondan.

«Y, dado el contexto de la pandemia derivada del virus COVID-19, de manera inmediata tome todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio, por lo cual debe actuar bajo su más estricta responsabilidad e informar las medidas de seguridad implementadas para preservar la salud del justiciable y, en consecuencia, su vida», precisó.

El juez, sin embargo, se declaró incompetente para seguir tramitando esta demanda de garantías y la turnó al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo de esta ciudad, con el argumento de que en dicho órgano existen antecedentes de otros amparos presentados por Ancira contra actos derivados de la causa penal en la que está procesado.

Al dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) le imputan haber sobornado en 2012 a Emilio Lozoya con 3.5 millones de dólares, para que al año siguiente Pemex le comprara la planta «chatarra» de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, en Veracruz.

La empresa productiva del Estado pagó 274 millones de dólares a AHMSA, un precio que la Fiscalía General de la República asegura que es 10 veces mayor a su valor real.

El empresario fue extraditado de España el pasado 3 de febrero y desde entonces permanece internado en el Reclusorio Norte, pues si bien negocia con Pemex un acuerdo reparatorio de 216 millones 664 mil 40 dólares, hasta el momento éste no se ha concretado.