Narran sobredosis casi mortal de Demi Lovato

En la serie Demi Lovato: Dancing With the Devil se ofrece una mirada a la vida de la cantante, desde su adición hasta cómo superó sus luchas

YouTube Originals presentó un avance de la docuserie Demi Lovato: Dancing With the Devil, durante una rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos.

En el teaser del programa, a estrenarse el 23 de marzo, la compañía de streaming ofrece a los fans una mirada en profundidad a la vida de Lovato, desde su sobredosis casi mortal en 2018 hasta cómo superó sus luchas con su regreso musical y su despertar personal.

«Tenía tanto que decir en los últimos dos años, queriendo dejar las cosas claras sobre lo que pasó.

«Tuve tres infartos. Tuve un ataque al corazón. Mis médicos dijeron que me quedaban entre cinco y diez minutos (de vida)», comparte Lovato en el tráiler.

El documental, que consta de cuatro partes, también incluye comentarios de otros músicos, como Elton John y Christina Aguilera, así como de sus amigos Sirah y Matthew Scott Montgomery. La madre de Lovato, Dianna De La Garza, su padrastro, Eddie de la Garza, y sus hermanas también aparecen.

En el video se abordan temas como el consumo de heroína de Lovato, su compromiso fugaz con el actor Max Ehrich y su posterior separación, y su actual sobriedad, así como la pandemia por coronavirus y su reciente decisión de cortarse el cabello.

La intérprete reveló que quedó con daños cerebrales tras su sobredosis que casi le cuesta la vida y que aún hoy lidia con las secuelas.

Demi comentó que no cambiaría nada de lo que vivió durante 2018, ya que le enseñó varias lecciones de vida.