Muere el actor Christopher Plummer a los 91 años

En el año 2012 se convirtió en el actor más longevo en ganarse un Óscar de competencia

Christopher Plummer, quien en 2012 se convirtió en el actor más longevo en ganarse un Óscar de competencia, murió este viernes, a los 91 años.

El histrión, que trabajó en Broadway y formó parte del National Theater y The Royal Shakespeare Company, falleció en su casa, en Connecticut, con su esposa, Elaine Taylor, a su lado, informó su agencia de representación.

«Chris fue un hombre extraordinario que amó y respetó profundamente su profesión con buenos modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de sus palabras. Fue un Tesoro Nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses.

«A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Siempre estará con nosotros «, dijo en un comunicado su amigo y mánager Lou Pitt.

Originario de Toronto, Plummer ganó dos premios Tony, en 1974 por su interpretación de Cyrano de Bergerac en el musical Cyrano, y en 1977 por encarnar a la leyenda de Hollywood John Barrymore en Barrymore. Era uno de los cuatro actores en haber obtenido la estatuilla en las dos importantes categorías de actuación.

En 2012 obtuvo el Óscar como Mejor Actor de Reparto, a los 82 años, por la cinta Beginners, Así se Siente el Amor, donde interpretó a un viudo que tras la muerte de su esposa experimenta su vida como hombre homosexual.

«Eres sólo dos años mayor que yo, cariño. ¿Dónde has estado toda mi vida?», dijo en el escenario al aceptar el premio.

Dos años antes había recibido su primera nominación al Óscar por su interpretación de Leo Tolstoy en La Última Estación. Curiosamente, en 2018, se convirtió también en el actor más longevo en ser nominado al premio de la Academia cuando sustituyó de último momento a Kevin Spacey en Todo el Dinero del Mundo.

Aunque su mayor reconocimiento llegó cuando era un adulto mayor, el intérprete es recordado por el personaje Capitán Von Trapp en la cinta La Novicia Rebelde (1965), protagonizada por Julie Andrews.

Por su imponente presencia, exuberante voz y un aire de seriedad, casi siempre encarnó personajes siniestros, pesados y de poder.

Alejandro Magno (2005), Entre Navajas y Secretos (2019), El Gran Impostor (2014), El Dilema (1999), Syriana (2005), Malcom X (1992), 12 Monos (1998) y Una Mente Brillante (2001) fueron algunas de las cintas en las que apareció.

En los 50 inició en la televisión y, en 1958, debutó en la cinta Sed de Triunfo.

The Last Full Measure fue la última cinta que estrenó el año pasado. Además, prestaría su voz para la película Heroes of the Golden Masks.