Los sonorenses no quieren pleitos, quieren soluciones: Ernesto Gándara

Durante su registro ante el instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el candidato a gobernador aseveró que las campañas negras surgen de la desesperación

Las campañas políticas no deben ser una arena de lucha personal, de lo que se trata es de convencer a los ciudadanos asumiendo sus causas, retomando sus inquietudes y llevándolas a ser parte de un plan de gobierno, consideró Ernesto “El Borrego” Gándara, candidato de la Alianza Va por Sonora al establecer su compromiso de realizar campañas limpias, de altura y con propuestas emanadas de los ciudadanos.

“Yo no voy a entrar en esa escalada de descalificaciones personales, tampoco perderé el tiempo criticando lo que hacen otros candidatos; en mi caso me enfoco en una campaña de respeto, de altura, porque así me lo han dicho los sonorenses y porque más que pleitos lo que quieren es soluciones”.

A unos días de iniciar la campaña electoral, Gándara Camou precisó que no trata de establecer divisiones entre norte y sur, “la intención es mucho más generosa y se centra en generar el desarrollo regional basados en las potencialidades de cada zona, debemos olvidarnos de las envidias, al final Sonora es una sola y todos vivimos en esta tierra, de ahí lo importante de que vayamos unidos para seguir conservando el orgullo de ser sonorense”.

Gándara Camou recordó que en las campañas electorales en las cuales le ha tocado participar como candidato, el común denominador ha sido el respeto a los otros contendientes y enfocarse en atender las demandas ciudadanas.

“Las campañas negras surgen de la desesperación, dividen a los ciudadanos, polarizan a la sociedad y en las condiciones actuales eso no es lo mejor, ahora el reclamo es de unidad, de trabajar juntos porque a nadie le conviene un Sonora dividido, donde en lugar de ponernos a trabajar estemos pensando en cómo hacer tropezar a los otros”, dijo el Candidato de la Alianza Va Por Sonora.

Este llamado a la concordia, a las campañas de altura, limpias y con respeto, es una expresión que Ernesto Gándara ha enfatizado en los últimos días; lo dijo al momento de registrarse ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), al igual que lo citó como algo definitorio de su campaña en algunas entrevistas.