Llama Ernesto Gándara a hacer equipo por Sonora

Sonora es un Estado con grandes potencialidades en temas de educación y economía, listas para detonarse en un trabajo conjunto con la ciudadanía, consideró Ernesto Gándara Camou, Candidato a Gobernador de la Coalición “Va por Sonora”.

Hacer equipo, dijo, en tiempos que ya son complejos debe ser la línea de acción de quién desee llevar las riendas de la entidad, pero también escuchar y conocer las propuestas de la gente.

“Conozco a los sonorenses de carne y hueso, he visto su potencial, sus altas y sus bajas, sus complicaciones y también la esperanza”, resaltó “el Borrego” al dar cuenta de por qué quiere gobernar la entidad.

Gándara Camou dijo que ha recorrido previamente los 72 municipios de Sonora, llenándose del calor y cariño de los sonorenses, conociendo sus necesidades.

“Los sonorenses son gente generosa, gente de carácter, haciendo equipo podemos hacer más y unidos podemos hacer un potencial en la salud, en lo económico, podemos hacer más estando unidos que separados golpeándose, descalificándose, al sonorense no le gusta eso”, externó.

La Alianza “Va Por Sonora” está conectando con la gente, sumando su confianza, por eso no hay que temerle a la democracia, sino priorizar las coincidencias, señaló.

“Yo no soy partidario de que se encuadre y se diga esto no se puede hacer porque tú eres agua y nosotros somos aceite, creo que todos somos ciudadanos, tenemos la oportunidad de presentarnos como una opción para que la gente pueda decidir, no somos enemigos, somos sonorenses, somos mexicanos”, externó Gándara Camou.