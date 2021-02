Liga América femenil segundo empate

América Femenil no encuentra la regularidad en esta campaña y por segundo partido consecutivo empató 2-2 con Toluca, perdiendo la oportunidad de meterse a la zona de clasificación.

Las escarlatas rescataron de manera bravía la igualada que les permitió mantener el invicto y llegar a 10 puntos, para subir al tercer peldaño de la clasificación.

Las Águilas arrancaron con gran intensidad y al minuto 2, Fernanda Piña abrió el marcador, llevándose con el cuerpo a la defensa Arlett Tovar para vencer a la portera y anotar.

Piña llegó esta campaña para el cuadro azulcrema y este fue su tercer partido como titular.

La anotación le picó el orgullo a las Diablitas, que rápidamente se levantaron y comenzaron a presionar para buscar la igualada.

El cuadro mexiquense encontró el empate a través de la propia Tovar quien al 16′, cobró un tiro libre con una excelente técnica para vencer a la arquera Jaydy Gutiérrez, quien vivió su primer partido de esta campaña.

Las pupilas de Leonardo Cuéllar no dejaron de insistir, se reagruparon y Daniela Flores puso nuevamente adelante al América con un cabezazo al 36′.

El segundo tiempo se jugó a un ritmo vertiginoso, un constante ir y venir, y al cuadro de casa le faltó amarrar el encuentro.

El ingreso de Natalia Mauleón para el complemento del cotejo resultó providencial para las mexiquenses.

Naty Mauleón se hizo presente al 75′ para anotar el 2-2, aprovechando un tiro de esquina por derecha; se adelantó a Selena Valera y con un disparo cruzado venció a la portera Gutiérrez.

América va a tener que apretar en sus siguientes duelos, ya que con 5 unidades no le alcanzó para meterse entre las 8 mejores de la competencia.