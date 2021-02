Lidera «Mank» nominaciones en Critics Choice 2021

La cinta del director David Fincher se alzó como la más nominada con 12 menciones

La Asociación de Critics Choice anunció este lunes las películas nominadas a la edición 26 de su entrega de premios, y Mank, cinta del director David Fincher, se alzó como la más nominada con 12 menciones.

El drama del director Lee Isaac Chung, Minari, y La Madre del Blues, ambas producciones también de Netflix, compiten por 10 galardones.

Olivia Colman es la única actriz reconocida tanto por el filme «The Father» como por su participación en la serie «The Crown» (la lista de nominados a producciones de televisión se dio a conocer el 18 de enero).

Nomadland, de Cloé Zhao, se medirá ante Da 5 Bloods, La Madre del Blues, Mank, Minari, El Juicio de los 7 en Chicago, entre otras, en la categoría de Mejor Película.

El fallecido actor Chadwick Boseman nuevamente se agenció dos nominaciones póstumas, gracias a sus interpretaciones en los filmes de Spike Lee y George C. Wolfe.

Regina King, Lee Isaac Chung, Emerald Fennell, David Fincher, Spike Lee, Aaron Sorkin y Chloé Zhao competirán en el apartado de mejor dirección.

Los ganadores serán anunciados el domingo 7 de marzo, y, debido a la pandemia por coronavirus, el programa se realizará en un formato híbrido, con Taye Diggs como anfitrión desde Los Ángeles y los nominados aparecerán de forma remota.