Le canta Yuri al desamor

En vísperas de San Valentín, Yuri publica su nuevo tema, «¿Dónde Quedo Yo?», dedicada a los corazones rotos.

Pero en entrevista confiesa que ella siente todo lo contrario: «¿Cómo no voy a creer en el amor después de tantos años casada?».

«Tengo un matrimonio de 26 años, claro que creo en el amor y claro que existe. El amor a la vida, a tu pareja… creo que el estar siempre en pareja te hace bien, te hace sentirte viva, pero las mujeres que no tengan pareja no pasa nada, el amor a ti mismo también es muy importante», cuenta.

A la cantante, conocida de joven como la Madonna mexicana, le habría gustado cantar una canción amorosa porque lo que más motiva a vivir es definitivamente el amor: a un hijo, a Dios, a la vida o a la pareja, aunque reconoce que los artistas tienen que dar voz en ciertas ocasiones a quienes no pueden contar lo que les gustaría decir.

«Soy la vocera de aquellos que quieren contar sus historias y no pueden. El ser mujer madura y tener fracasos en mi vida pasada me llena de fuerza para cantar esas historias», dice la artista, quien recuerda que tuvo muchos problemas de joven los cuales pudo resolver a través del cristianismo.

El creador del tema es Joss Favela, un compositor de 30 años que comenzó escribiendo canciones de regional mexicano, pero que recientemente ha creado canciones para artistas de otros géneros.

«Hace dos años lo conocí y me gustó mucho cómo trata a la gente qué cantan sus canciones, no es como otros que te dicen ‘yo te mando mis canciones y la que te guste me dices’, no, él dice ‘a mí me gusta conocer al cantante, me gusta vibrarlo, sentirlo'», explica la artista que popularizó éxitos como «Maldita Primavera» o «El Apagón».

Consuelo para muchos

«¿Dónde quedo yo?» es la canción perfecta para la época actual, agrega, porque muchas parejas lo están pasando mal por la convivencia o por la separación y algunas incluso se están deshaciendo.

«La Covid ha traído muchos problemas a mucha gente, a todos los seres humanos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, y también a las parejas», considera.

Yuri no deja de renovarse en sus vestuarios, estilos y géneros musicales en los que se adentra. Sin embargo, en «¿Dónde Quedo Yo?» regresa a las baladas después de haberse atrevido al género urbano junto al puertorriqueño Nio García y vuelve a los golpes que le dio la vida para poder interpretar esta canción que estrenó el viernes.