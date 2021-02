Le agrada accionar de su equipo

Santiago Solari no cabe de gusto con la actitud de los jugadores del América y advirtió que le ponen difícil la alineación.

«Ha sido un partido bastante táctico y después creo que hemos merecido la victoria por cantidad de oportunidades», expresó en videoconferencia, tras el triunfo contra La Franja por marcador de 1-0.

El técnico de las Águilas presumió que su equipo goza de buena salud mental a la hora de competir y se mostró contento con las llegadas contra Puebla en el Azteca.

«Además de las cosas que debemos mejorar, recuerdo el tiro de Ema (Aguilera) y el rechace que falla de (Santiago) Naveda, el tiro de ‘Chucho’ (López) que el arquero saca notablemente, el de Jorge (Sánchez) con la zurda, recuerdo un tiro de (Sebastián) Córdova al palo, uno de Henry casi a gol, no me parece que haya sido un solo tiro.

«Estamos para seguir mejorando bastantes cosas y el camino es tratar de afianzarnos, sobre los puntos mucho mejor, y terminar de recuperar a los jugadores que todavía están fuera, que vayan agarrando ritmo, también esperamos a (Bruno) Valdez, que trabaja muy bien y que en un mes o mes y medio pueda participar», comentó.

Solari destacó a los titulares, pero también la conducta de quienes entraron de cambio, ya que incluso uno de ellos (Roger Martínez) le resolvió el partido.

«Esperamos con ansias a Richard, Benedetti, a Emilio, Medina, Castillo al que le queda más tiempo, y los jugadores que no inician y luego entran de recambio son tan importantes como los del principio, estoy muy contento con la actitud del plantel en general y de cada uno de los jugadores, cómo entró Aquino, cómo entró Roger, que otra vez marca, es definitorio, corrió, presionó, trabajó el partido tácticamente, se quedó la pelota, y también cómo entró Viñas.

«Estoy muy contento, eso marca la pauta de poner en dificultad al entrenador y hacerle realmente difícil la siguiente alineación, eso habla de una gran salud y estoy muy feliz con la actitud de todos ellos», explicó.

Solari indicó que el no registrar a Nicolás Castillo en este Guardianes 2021 obedece a cuestiones de salud, primordialmente.

«Castillo es un ejemplo para sus compañeros y el futbol en general, ha superado varias cirugías muy complicadas, está hace más de un año buscando recuperarse y volver a sentirse futbolista, debemos cuidarlo, llevarlo con cariño, y también llevar con cariño su ilusión por volverse a poner la playera, botas. Es una cuestión médica, no futbolística, no está aún recuperado, le va a llevar tiempo recuperar y lo apoyaremos con todo», dijo.