Lanza McCartney libro biográfico

Paul McCartney reflexionará sobre su carrera y sus más de seis décadas de composición de canciones para su próximo libro de memorias «The Lyrics: 1956 to the Present», que se publicará en noviembre.

«Con más frecuencia de lo que esperaría, me han preguntado si escribiría algún día una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir canciones nuevas», dijo McCartney en un comunicado de prensa.

«Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito. Y estas canciones abarcan toda mi vida».

«The Lyrics: 1956 to the Present«, que se dividirá en dos volúmenes y 960 páginas, examinará más de 150 composiciones del ex Beatle, en orden alfabético y no cronológico, desde sus composiciones de la infancia y las obras maestras del cuarteto de Liverpool, pasando por su carrera como solista, con el grupo Wings y hasta la actualidad.

McCartney también compartió un avance del libro, musicalizado con el tema «Calico Skies», de su álbum Flaming Pie.

«Se trata de un autorretrato en 154 canciones, en donde cada pista se presenta como un tesoro que forma parte del archivo personal de McCartney (borradores, cartas, fotografías) nunca antes visto.

«Esto lo hace también un registro visual único para coleccionistas, de parte de uno de los mejores compositores de todos los tiempos», añadió la editorial Liveright/W.W. Norton.

Edición del escritor y poeta Paul Muldoon

La colección fue editada por el escritor y poeta Paul Muldoon, ganador del Premio Pulitzer, quien también escribió la introducción del libro, que es la versión del británico de lo que sería una autobiografía.

«Basado en las conversaciones que tuve con Paul McCartney durante un periodo de cinco años, estos comentarios son lo más parecido a una autobiografía», dijo Muldoon en un comunicado.

«Sus conocimientos sobre su propio proceso artístico confirman una noción que habíamos adivinado: que McCartney es una figura literaria importante que se basa en la larga tradición de la poesía en inglés».

McCartney, por su parte, agregó: «Espero que lo que he escrito le muestre a la gente algo sobre mis canciones y mi vida que no hayan visto antes. He intentado decir algo sobre cómo ocurre la música y lo que significa para mí, y espero que pueda significar algo también para los demás «.

«The Lyrics: 1956 to the Present» está disponible para reservar desde este miércoles en varias tiendas en línea; su lanzamiento oficial al mercado será el 2 de noviembre.