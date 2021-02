Jennifer Lawrence se lesiona durante rodaje

La actriz, tuvo una herida en el rostro debido a la ruptura de un cristal

La actriz Jennifer Lawrence se lastimó la cara por la rotura de un cristal en el set de rodaje de su nueva película que se estrenará en Netflix.

Jennifer Lawrence está rodando Don’t Look Up, una película de Netflix escrita y dirigida por Adam McKay que trata de sobre dos astrónomos de bajo nivel, que deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de que un meteorito se está acercando y si impacta en la Tierra la destruirá.

Junto a la actriz Jennifer Lawrence, en el reparto también destacan estrellas del nivel de Leonardo DiCaprio, TimothéeChalamet, Cate Blanchett, MerylStreep y Jonah Hill. Por lo que seguro que será uno de los grandes estrenos de este año en la plataforma de streaming.

Han informado que en el rodaje de Don’t Look Up ha ocurrido algún percance, ya que Jennifer Lawrence se ha lastimado la cara. Pero parece que no ha sido nada demasiado serio, aunque la producción se detuvo por un día después de que la explosión de una ventana amañada durante la escena de un restaurante salió mal.

La actriz se golpeó con algunos vidrios rotos. Según los informes, la intérprete ganadora del Oscar requirió atención médica por un corte sobre el ojo, pero se espera que regrese al rodaje el lunes después de tomarse el fin de semana para recuperarse.

Estas lesiones son más frecuentes de lo que parece, ya que aunque se tomen todas las medidas, en muchas producciones de Hollywood los actores o sus dobles sufren heridas como lo que le ha ocurrido a Jennifer Lawrence.

Por ejemplo, Tom Cruise suele hacer escenas de acción muy arriesgadas y muchas veces termina herido en los rodajes de las películas de Misión Imposible.

Además recientemente Henry Cavill tuvo que dejar el rodaje de TheWitcher porque se hizo daño en una pierna.