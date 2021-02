Invitan a denunciar fraudes en Estados Unidos

Existen muchos casos de ancianos quienes residieron en el vecino país y confiaron sus recursos a inversores de alto riesgo, quienes los defraudaron y ahora tienen la opción de denunciar

Integrantes del Consejo Latinos Unidos invitan a las personas de la tercera edad defraudadas en Estados Unidos por asesores financieros, a quienes confiaron sus ahorros de toda la vida para un mayor rendimiento pero que los utilizaron en inversiones de alto riesgo, a presentar sus denuncias e iniciar procesos legales.

En rueda de prensa virtual, Kevin Forbes, Ernesto Pichardo y BurtNewsome, informaron sobre la opción que existe para los latinos que viven en Estados Unidos y que lamentablemente perdieron su patrimonio y ahorros por creer en personas que les prometieron que serían invertidos de la mejor forma.

El consejo surgió hace 20 años, el 1 de febrero de 2001, en este tiempo se ha brindado apoyo a los latinos principalmente en el rubro de la salud, en el caso de Sonora resaltan historias como el niño Leonardo Melo quien requería una operación del corazón o el jovencito Joshua López.

Sin embargo, a raíz que Kevin Forbes conoció el caso de Jorge, un sonorense radicado en Estados Unidos que durante toda su vida trabajó en la agricultura y que confío sus ahorros a un asesor financiero para un mayor rendimiento y que finalmente fue defraudado, el consejo se ha dado a la tarea de ayudar a más personas en este tipo de situación.

Kevin Forbes comentó que muchas personas no quieren dar a conocer sus casos porque piensan que los juzgarán mal por confiar en quienes no debieron, o bien, sus familiares no quieren que se difundan.

Pero las leyes de Estados Unidos protegen a personas de la tercera edad que fueron engañadas, por ello, se deben conocer estos abusos para ayudarlos, argumentó.

Seguramente existen muchos casos como del señor Jorge, por ello, se invita a que se acerquen al Consejo Latinos Unidos a interponer sus denuncias, todos los trámites, gestiones y asesorías son gratuitas, abundó Forbes al poner a disposición el teléfono 1 (323)2645889 para mayor información.