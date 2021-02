Instalarán mufas colectivas en la invasión Guayacán

Luego de que en días pasados personal de Comisión Federal de Electricidad cortaron las conexiones irregulares que tenían los habitantes de la invasión Guayacán, el Ayuntamiento de Hermosillo logró un acuerdo con la paraestatal para instalar mufas colectivas, y brindar este servicio a las familias asentadas en ese lugar, informó Joaquín Rodríguez Vejar.

El secretario del Ayuntamiento señaló que hace una semana fueron informados por la gerencia de CFE que había una disposición administrativa por parte de autoridades nacionales en el sentido de que, derivado del «robo» de energía por parte de gente que se conecta a la red de distribución sin autorización ni contrato, y sustraen energía sin pagarla, tomaron la decisión

de girar instrucciones a todos los mandos de desconectar todas las conexiones irregulares que hay en el País.

Sin embargo, el funcionario expuso que este problema social obedece a la necesitad que tiene la gente de ese servicio que no se proporciona, por estar ubicados en zonas que no están regularizadas, por lo que no se considera «robo».

En ese sentido, la forma de solventar este problema es que CFE instale una conexión provisional con un transformador de mufa colectiva, donde los vecinos se puedan conectar, y no colgarse de otros transformadores que afecten a la gente que si está regularizada.

«La CFE instalará un transformador para que conecten ahí pero mediante un contrato con el municipio, donde se comprometan a pagar la instalación del transformador y hacerse responsable del pago del servicio, como se hizo en el asentamiento Tres Reinas.

«Entonces se llegó a un acuerdo con vecinos de la Guayacán, muy similar a la las Tres Reinas, de que instalará un transformador provisional para que la gente se conecte y ver la manera de como paguen por este servicio», apuntó.