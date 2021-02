Inician mañana rituales de la etnia Yaqui

Será a partir de este lunes que empiecen los rituales tradicionales de Cuaresma por parte de los grupos de la etnia Yaqui asentados en la colonia Revolución.

Manuel Rentería Jacques, gobernador y capitán primero del grupo Revolución, dijo que el día viernes recibieron los permisos por escrito de parte del municipio para llevar a cabo sus ceremonias de Cuaresma, pero será hasta este lunes que inicien sus actividades y salgan los fariseos a las calles al igual que las otras ramadas.

«Ya estamos listos, ya se pusieron de acuerdo las autoridades y ya nos dieron los permisos, con las medidas establecidas por la pandemia, como el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, lavarse las manos y usar gel antibacterial», dijo Rentería Jacques.

Mencionó que se acordó un grupo aproximado de 180 asistentes a los rituales tradicionales por llevarse a cabo en un predio grande, cumpliendo con los protocolos sanitarios; también contarán con vigilancia por parte de inspectores de Salud y personal del municipio para cuidar que se cumplan estás medidas preventivas.

El gobernador del grupo Revolución indicó que este año no se tiene un estimado de miembros de la etnia que van a participar en la ceremonia, ya que apenas el lunes empezarán a invitar a la gente.

«Las otras ramadas ya están trabajando, yo todavía no, hasta el lunes voy a empezar a recaudar personas, ahorita todavía no porque ando haciendo las ramadas que este domingo terminamos, y ya el lunes por tarde salen los fariseos», apuntó.

Recordó que los días viernes llevarán a cabo las procesiones, mientras que los rezos serán internos, y las velaciones de santos quedaron suspendidas, solo se hará una excepción de tratarse de un cuerpo presente.