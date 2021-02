Inicia aventura de los Tigres

El sueño que han perseguido los Tigres de la UANL se hará realidad a las ocho de la mañana de este jueves, cuando los felinos salten a la cancha del Estadio Ahmad Bin Ali para su debut en el Mundial de Clubes Qatar 2020.

Tomó tiempo llegar a este punto, hubo que soportar el dolor de las derrotas en tres Finales de la Liga de Campeones de Concacaf, pero todo ha sido parte del camino que hoy los tiene por primera vez en el torneo de la FIFA.

Justo el año en el que celebraron el 60 aniversario de su fundación, los Tigres lograron el boleto a la justa mundialista. Ahora tendrán que hacer valer la oportunidad para hacer historia.

Los clubes mexicanos no han faltado a un Mundial de Clubes desde el 2005, pero ninguno de sus representantes se ha colado hasta a la Final del torneo. El techo sigue siendo el tercer lugar que han alcanzado Necaxa, Pachuca y Rayados.

En medio de la pandemia del Covid-19, Qatar abre sus puertas para albergar un torneo que sigue siendo el único que reúne a los campeones de cada una de las confederaciones que integran la FIFA.

A los Tigres les toca abrir contra el campeón de Asia, el Ulsan Hyundai, de Corea del Sur, que llega con ánimos de revancha después de su fallido debut en el certamen en el 2012, cuando perdieron en la primera ronda ante el Monterrey.

Mera coincidencia, otro regio busca amargarles su segunda experiencia mundialista a los «Tigres asiáticos».

El Ulsan no desconoce Qatar, fue ahí donde se coronó campeón de la Liga de Campeones de Asia en diciembre pasado, cuando vencieron al Persépolis de Irán.

Los de la «U» viajaron a Qatar con dudas sobre su futbol, con lesiones y bajas de última hora. Pero en los últimos días, por lo menos, recuperaron a su mejor jugador, el goleador André-pierre Gignac.

Eso abre la esperanza de ver a un mejor Tigres, pese a que no está confirmado que Carlos González pueda jugar.

Ésta será la quinta ocasión que un club mexicano se enfrenta a uno coreano en el Mundial de Clubes. El saldo de los cuatro juegos anteriores es de tres victorias aztecas por un empate. Otro punto para soñar con las Semifinales.

En medio de la pandemia, el estreno mundialista será sin su gente, aunque en el estadio habrá un puñado de mexicanos residentes de Doha que les intentarán hacer llegar el aliento de los cientos de miles que los estarán apoyando desde casa.

Está cerca, quedan sólo horas para el debut de Tigres en el Mundial de Clubes.