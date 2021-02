Incursiona Bibi Gaytán en la política

Hasta el momento la ex Timbiriche no ha dado declaraciones al respecto en sus redes sociales, pero no es la primera vez que su familia busca hacerse de la alcaldía de Ocoyoacac

Ya no es raro que los famosos dejen los escenarios para adentrarse en el mundo de la política y esto lo sabe bien Bibi Gaytán.

La actriz está buscando ser alcaldesa del municipio Ocoyoacac, en el Estado de México, de la mano del Partido Acción Nacional (PAN).

La noticia salió a la luz porque la Comisión Electoral Organizadora del PAN en el Estado de México declaró como procedentes 26 registros para Ayuntamientos.

Entre esos nombres, destaca el de Silvia Gaytán Barragán, quien fue avalada por Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, presidente del COE panista.

Hasta el momento Bibi no ha dado declaraciones al respecto en sus redes sociales, pero no es la primera vez que su familia busca hacerse de esa alcaldía.

Su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, buscó la misma alcaldía en 2018, pero con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los comicios de 2021 ya cuentan con varias celebridades entre sus precandidatos, incluida Paquita la del Barrio, la ex concursante de Enamorándonos Yéssica González, y el mismísimo Quico (aunque ya se la retiraron).