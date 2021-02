Incumplen camioneros protocolos de sanidad

La asociación Vigilantes del Transporte hizo una auditoria sobre el manejo de los protocolos sanitarios en unidades de Hermosillo para evitar contagios de Covid-19, y detectó que más del 90 % de los camiones operan con las ventanas cerradas, cuando la indicación son espacios ventilados.

Al respecto, Alfonso López Villa, representante de la asociación, agregó que en la solicitud de mantener un aforo del 25% de los usuarios, el 73% de los camiones que circulan en la ciudad lo cumple.

Entre los lineamientos que deben cumplirse destaca el que los usuarios no hablen al interior de las unidades, pero éste no se auditó para no exponer a las personas que realizaban el monitoreo al momento de preguntar al pasajero si realiza pláticas con otros pasajeros o habla por teléfono, anotó.

“Pero el lineamiento de operar con ventanas abiertas es lo que nos preocupa más, porque casi el 100% de los camiones trae las ventanas cerradas y los vidrios empañados, es un foco de contaminación tremendo porque no hay circulación de aire”, argumentó López Villa.

Hace unas semanas el problema era que los camiones estaban saturados, ahora uno de cada cuatro todavía presenta esta situación, pero lo preocupante ahora son las ventanas cerradas, precisó.