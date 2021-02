Impulsan en gimnasios campaña preventiva

Integrantes de la asociación de Gimnasios Unidos por la Salud de Hermosillo se sumaron al llamado de las autoridades estatales a seguir aplicando las medidas preventivas a fin de evitar se registre un repunte de contagios de Covid-19.

La vocera de la organización, Elizabeth Martínez Cuevas, dio a conocer que como unidades económicas y donde diariamente reciben a personas para la práctica del ejercicio, es fundamental seguir poniendo el ejemplo y sobre todo replicando ese mensaje para que la población no se confíe y sigan cuidándose pese a que la positividad de contagios de Covid-19 en la entidad ha disminuido.

Vienen las actividades de Semana Santa donde las familias aprovechen para salir de paseo, dijo, y podría presentarse una tercera ola de contagios si la gente no respeta el distanciamiento social y hace uso del cubreboca al salir.

“Es muy importante que sigamos cuidándonos, sabemos que vienen los festejos de Semana Aanta y una posible tercera ola de contagios, no bajemos la guardia, sigamos usando el protocolo, las medidas de sanidad, no quitarnos el cubrebocas y usarlo en todo momento.

«Además guardar nuestra sana distancia para que podamos avanzar en el semáforo y por fin podamos salir de esta horrible enfermedad, de este virus que nos ha aquejado tanto y que nos ha dejado tantos daños en el estado y en el mundo entero”, puntualizó.

Martínez Cuevas afirmó que los gimnasios que forman parte de esa organización, continuarán haciendo equipo con otros giros comerciales, reforzando los protocolos sanitarios y evitar lo más posible esa tercera ola de contagios de Covid-19 en la entidad, que se prevé se presente a más tardar en el mes de abril.