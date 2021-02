Hasta en Alemania vieron la mano; califican como «irregular» el gol

En Alemania calificaron de «irregular» el gol con el que el Bayern Munich venció a los Tigres en la Final del Mundial de Clubes.

El analista arbitral del diario Bild, Thorsten Kinhofer, criticó el uso del VAR, que sólo revisó si había fuera de lugar y no se percató que el delantero Robert Lewandowski jugó el balón con la mano antes del tanto marcado por Benjamin Pavard.

«Lewandowski recibió el balón en el brazo, por lo que el gol es irregular. El árbitro de video solo habrá verificado el fuera de juego», explicó.

Kinhofer fue árbitro con gafete de FIFA del 2006 al 2013. Se retiró en el 2015.

«Ya sea intencionalmente o no, es irrelevante a la hora de marcar un gol», insistió el ex silbante.

Pavard marcó el gol a los 59 minutos y fue suficiente para que el Bayern Munich alcanzará el último título que le faltaba para lograr el «sextete».