“Amarra” gobernadora vacunas, recursos para hospital y subsidio a CFE

Innegablemente la gobernadora Claudia Pavlovich es una mujer de mucha fortaleza y con gran capacidad negociadora, de ahí que como presidenta de la Conago, logró que la Federación permita a los estados que puedan adquirir vacunas contra el Covid-19, para de esta manera contribuir a complementar los esquemas de inmunización de la Federación.

Pero además, también la mandataria obtuvo el compromiso público del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que entregará los 800 millones de pesos pendientes para equipar el Hospital General de Especialidad que sustituirá al Hospital General de Estado, los cuales ya estaban más que comprometidos, pero se han estado regateando con otros más.

Y es que como sabemos, cuando se autorizó la construcción del citado nosocomio se comprometieron recursos estatales y federales, sin embargo, durante el cambio de gobierno algunos “se hicieron agua” y ahora se tienen meses de atraso, porque la obra tiene tiempo concluida y solo falta el equipamiento, que al parecer quedará a más tardar para junio.

Otro punto muy importante es que el mandatario mexicano, durante su visita a esta capital el pasado viernes, aseguró que se ratificará el subsidio a la energía eléctrica que durante el verano recibimos los sonorenses, de mayo a octubre, cuando las temperaturas son infernales en la mayor parte de Sonora.

Lamentablemente año con año, el o la gobernante en turno ha tenido que ir a peregrinar a la capital del país tocando puertas ante la Presidencia y la Secretaría de Hacienda para ratificar el acuerdo, que con Pavlovich Arellano se logró ampliar a todos los municipios del estado, cuando ya debería estar estipulado, por el clima extremoso que padecemos.

Y cabe señalar que ante la situación que impera en la Comisión Federal de Electricidad, había quienes temían que López Obrador no autorizara e mencionado subsidio y por suerte, ya dijo que si, lo cual esperemos que se sostenga.

Buscan gubernatura cinco candidatos y una candidata

Pues no fueron tres, sino seis quienes se inscribieron en la búsqueda de la gubernatura de Sonora, al culminar el pasado sábado el plazo para ello y entre éstos está una mujer y no, no se trata de la aguerrida Petra Santos, sino de la reconocida investigadora Rosario Robles Robles quien enarbola la bandera de Fuerza por México.

En el caso de los varones, además de Ernesto Gándara, de la Alianza Va por Sonora, se inscribió Alfonso Durazo de la candidatura común Juntos haremos historia por Sonora, así como Ricardo Bours, de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Galindo, del partido Redes Sociales Progresistas y Carlos Ernesto Zatarain, “El Bebo” por el partido Encuentro Solidario.

Y uno se pregunta, ¿de verdad es necesario contar con tantos partidos y gastar dinero que no tenemos en ellos? Es un verdadero desperdicio…

Se cumplen 17 años de feminicidio de Myriam Denisse Ramos Delgado

Este domingo 21 de febrero se cumplieron 17 años del feminicidio de la reportera gráfica de Notimex, Myriam Denise Ramos Delgado, y todavía su familia, amigos y compañeros seguimos en espera de que se haga justicia.

Son 17 largos años en los que quien o quienes la victimaron han seguido con su vida, mientras que a ella se le arrebataron en plenitud, cuando tenía múltiples planes por hacer y un brillante futuro.

A lo largo de todos estos años no hemos quitado el dedo del renglón y al menos mientras tengamos vida, o hasta que tengamos una respuesta, mantendremos nuestra demanda de que se aclare su violenta muerte.

Sabemos que la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras, quien conoce el caso, ha estado al pendiente de investigaciones y también estamos conscientes de los años que han pasado, pero también confiamos en que en algún momento el brazo de la justicia alcance al o a los responsables.

