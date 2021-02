Como se había advertido, ocurrió tragedia en plantón de Yaquis

Lamentablemente, lo que ya se había advertido que podría pasar, ocurrió y un miembro de la etnia Yaqui murió arrollado en Vícam, en donde desde hace meses la tribu tiene colocado varios filtros para cobrar por el paso de vehículos de carga y particulares.

De acuerdo con los indígenas el hecho fue intencional, ya que aseguran que el occiso no se encontraba en el plantón, sino a un costado y hacia él se dirigió el pesado tractocamión, cuyo conductor posteriormente continuó su camino, por lo que kilómetros adelante fue detenido por miembros de la Guardia Nacional y autoridades tradicionales.

Supongo, que el conductor quien es un joven de 26 años prefirió poner distancia de por medio conocimiento la visceralidad de los miembros de la etnia.

Por lo pronto la Fiscalía General de Justicia del Estado, a cargo de Claudia Indira Contreras, inició la investigación para determinar responsabilidades por lo que por lo pronto realizará pruebas para determinar si hubo alguna falla mecánica, o bien, intencionalidad en el lamentable hecho.

Cabe señalar que en redes sociales hubo quien festinó el trágico final de este hombre, quien era padre de familia, ya que consideran que es ilegal que la etnia coloque esos puntos de cobranza, sin embargo, a final de cuentas quienes tienen la mayor responsabilidad son las autoridades federales que no han puesto un hasta aquí a este tipo de acciones.

Hay un dicho muy sabio y señala que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, así que las autoridades lo mismo le dan por el lado a los inquietos indígenas y por otro critican a quienes violentan el libre tránsito, pero no hacen nada por poner orden y ojalá que no ocurran más tragedias en esa zona.

El Borrego, se registra como candidato ante el Instituto Estatal Electoral

Ayer, Ernesto Gándara Camou, acudió a presentar su registro como candidato de la Alianza “Va por Sonora” ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que encabeza Guadalupe Taddei, con lo que se convirtió en el primero de los tres aspirantes al gobierno del estado, en cumplir con este procedimiento establecido en la Ley.

“El Borrego” como se le conoce, llegó acompañado de su esposa Pily, así como de sus hijas Daniela, Raquel y Fernanda, así como por Martín, su hermano; además de los dirigentes del PAN, Ernesto Munro; PRI, Ernesto de Lucas y PRD, Joel Francisco Ramírez, así como del dirigente de la agrupación política Visión y Orden Sonora (VOS), Francisco García Gámez.

Y congruente como es, Gándara Camou, llamó a realizar una campaña de respeto y priorizando a los ciudadanos, aunque al menos uno de sus contrincantes se ha dedicado a desvirtuar información, pero eso es harina de otro costal.

Por cierto, también ayer el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aprobó la alianza Va por Sonora, que integran PAN, PRI y PRD, pero también la candidatura común de Juntos Haremos Historia por Sonora, integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes llevan a Alfonso Durazo Montaño como su abanderado.

Estará López Obrador el viernes en Hermosillo para supervisar obras

Y como sabemos que al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta mucho Sonora, el viernes estará en Hermosillo, para supervisar los avances en la construcción de Hospital General de Especialidades que ya debería estar terminado, sin embargo, por la falta de apoyos oportunos por la Federación, es hora que no se concluye.

Ojalá que tal y como lo dijo en su conferencia matutina de este martes, el ansiado nosocomio quede concluido para mayo o junio y habrá que esperar no pretenda “colgarse la medallita” y jalar agua a su molino con fines electorales.

También, López Obrador, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, inaugurará las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional y se supone que también supervisará los avances en pavimentación en la ciudad, o es lo que se había dicho inicialmente, aunque desde mi particular punto de vista, no hay mucho que ver en ese sentido, o a lo mejor no me he paseado lo suficiente y solo recorro calles que están destrozadas….

