En 24 horas pierden la vida dos mujeres en accidentes

En un lapso de 24 horas, dos personas, ambas del sexo femenino, perdieron la vida en esta capital en accidentes de tránsito, pero además, anoche un pesado tractocamión se impactó contra un comercio, luego de que el conductor, por causas desconocidas, perdió el control de la unidad.

Justamente, por la mañana el Jefe de Tránsito del Municipio, Jesús Alonso Durón Montaño, llamaba a moderar los límites de velocidad con que los automovilistas circulan por la ciudad, que hay que reconocer supera por mucho lo permitido, ya que del ocho al 14 de febrero ocurrieron 22 accidentes con dos fallecimientos.

Y esta semana inicia con otro fallecimiento de una mujer, que fue arrollada por un camión que por razones que ignoramos dio reversa y el conductor no se fijó que la fémina iba cruzando el bulevar Clouthier y lamentablemente sobrevino el trágico accidente.

En el caso del tractocamión que se introdujo a la refaccionaria en la colonia Palo Verde, por suerte el establecimiento ya estaba cerrado al público y solo causó daños materiales, mientras que el conductor sufrió lesiones por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

Cabe señalar que, devolviéndonos al tema de la velocidad, es que es sorprendente lo rápido que circulan los vehículos por calles altamente transitadas y en zonas en donde abundan las viviendas y por ende, existe presencia de peatones.

En el caso particular, que utilizamos un vehículo compacto, en ocasiones los pick ups u otros vehículos hasta nos sacuden al pasar a nuestro lado, lo que denota el exceso de velocidad con el que circulan.

Por si no lo saben, el artículo 88 de la Ley de Tránsito para Sonora estipula que el límite máximo permitido para circular en bulevares es de 60 kilómetros por hora, mientras que en pares viales es de 45 kilómetros por hora; 30 kilómetros por hora en calles o avenidas; y 20 kilómetros por hora en zonas escolares y muy pocos cumplen con ello.

Deben candidatos “refrescar” a sus colaboradores y sus propuestas

Se han empezado a manejar algunos nombres, muy conocidos, como supuestos integrantes del Comité de Campaña de Ernesto Gándara y la verdad, no creo que vaya a optar por tener cartuchos “tan quemados” y que ya han demostrado que no aportan nada.

Creo que en la alianza que ha conformado se requiere de sangre nueva que aporte ideas atractivas y frescas, que atraiga tanto a las nuevas generaciones y a las no tanto, pero que no se vean los mismos rostros súper desgastados y quienes no han dado resultados en las épocas en las que les ha tocado gobernar.

Y no solo en la campaña de Ernesto Gándara ocurre esto, lo vemos también con Alfonso Durazo de Morena y solamente con Ricardo Bours es donde hasta ahora vemos rostros más frescos, aunque trae dos que tres a rodeándole, a quienes más vale sacarle la vuelta, porque hay que buscar quien aporte y no quien reste.

Asume Silvia Álvarez dirigencia de Canacintra en Hermosillo

Indudablemente que el contar con una gobernadora en Sonora ha abierto la puerta al género femenino en posiciones que anteriormente no eran tomadas en cuenta, tal es el caso del sector industrial, en donde por primera ocasión en 76 años, la dirigencia local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), tiene a una mujer, en este caso Silvia Álvarez Amaya.

Nos da gusto que estos espacios se abran al nuevo tiempo que estamos viviendo, como en su momento lo hicieron los Constructores, los Notarios y otros grupos que tradicionalmente habían sido presididos por varones.

A Álvarez Amaya le deseamos todo el éxito y ojalá que muchas más mujeres continúen ascendiendo a posiciones en las que sabemos pueden realizar una destacada labor.

