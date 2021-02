Compromete López Obrador apoyo a la gobernadora Pavlovich

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, sigue “picando piedra” en búsqueda de vacunas y otros asuntos que tiene pendiente como titular de la Conago y ayer sostuvo una reunión oficial con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la recibió en Palacio Nacional y se comprometió a trabajar en forma coordinada, según tuiteó el mandatario.

La vacunación contra el Covid-19 es una de las prioridades que desde antes de asumir el cargo en la Comisión Nacional de Gobernadores, planteó la mandataria sonorense, a fin de que la población retome la nueva normalidad y se garantice la salud de todos.

Anotación aparte, es vergonzoso que en México, del 27 de diciembre a la fecha, se hayan aplicado 725 mil 447 vacunas en el país, mientras que tan solo en el vecino estado de Arizona ya tienen más de un millón, y es más, el martes en Estados Unidos se inmunizaron a dos millones de personas, en un solo día y nosotros, en más de un mes apenas superamos los 700 mil.

Pero volviendo a la reunión entre Pavlovich Arellano y López Obrador, también se planteó implementar una estrategia para que los menores tengan acceso a la tecnología, ya que como sabemos existen zonas en las que los niños y niñas tienen grandes dificultades para recibir la educación a distancia, de ahí que es necesario darles herramientas para evitar la deserción escolar.

Y otro tema importante es el relativo a la trata, prostitución y pornografía infantil, en donde México, lamentablemente, es de los países con más altos índices en el mundo, por lo que urgió a contar con el Registro de Agresores Sexuales contra mujeres, niñas y niños, para impedir que este tipo de delincuentes dañen a la niñez.

Ojalá que los planteamientos de Pavlovich Arellano no queden en llamados al aire y que el presidente López Obrador, lleve a la realidad el compromiso que expuso en redes sociales de trabajar en coordinación.

“Cuesta de enero” se sigue extendiendo hasta febrero… y lo que falta

Pues la llamada “cuesta de enero” se ha extendido hasta febrero, ya que los aumentos continúan y más cuando nos llega el primer recibo de la Comisión Federal de Electricidad y nos da la tremenda sorpresa de un aumento de casi 30 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado.

La verdad, luego de este recibo, en el que si bien es cierto se contempla el consumo decembrino, que en nuestro caso particular fue menor porque ni iluminación exterior colocamos, no queremos ni imaginar cómo irán a estar los recibos durante la temporada de verano, y ni chance de ir ahorrando, porque realmente no se puede.

Cabe señalar que de acuerdo al Inegi, los hermosillenses estamos más que desgastados en nuestros bolsillos, ya que además del aumento en el gas doméstico, que ya comentamos con anterioridad, ya la gasolina, también se registraron incrementos en los comestibles como carne, verduras y lácteos.

Independientemente de que vivimos en una economía global, que depende en gran medida del costo de los combustibles, lo cierto es que hace falta una política económica que genere más confianza y sobre todo, que priorice las necesidades de la población más vulnerable, más allá del dicho y más en el hecho.

Alcaldesa de Guaymas sale huyendo al escuchar supuestas detonaciones

Quien debe de andar todavía con una cabeza de ajos en la mano para el susto, es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle luego de que una reunión con vecinos de la colonia El Rastro, de ese puerto se dispersara al escucharse unas detonaciones.

La cuestionada alcaldesa explicaba, a su modo, la situación económica del municipio a un reducido grupo de personas en la colonia citada, en donde cabe señalar ha habido algunos casos de violencia, cuando se escucharon dos detonaciones, unos dicen que de cuetes, otros dicen que balazos, pero sus guaruras no se detuvieron a averiguar y la sacaron corriendo.

Lo mismo hizo el resto de los asistentes quienes en segundos emprendieron la huida, ya que como dice el refrán “el miedo no anda en burro”.

