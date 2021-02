La diferencia entre los presidentes, uno promueve cubrebocas y el otro no

Evidentemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tuvo una infección por Covid-19 leve, que le permitió reincorporarse a sus actividades en dos semanas, como lo han hecho muchos más que han tenido esa suerte, aunque hay otros que han enfrentado la muerte y la han vencido, aunque las secuelas persisten por meses y hasta requieren de rehabilitación para retomar su vida.

Qué bueno que al presidente le fue bien, como ocurrió en mi caso particular y en el de otros compañeros que en dos semanas reanudaron sus vidas, de lo cual, en lo personal estoy muy agradecida con Dios con la oportunidad de permanecer dando guerra.

Sin embargo, a pesar de que sobrevivimos a la enfermedad, al retomar nuestras actividades lo hemos hecho siguiendo las indicaciones de los expertos en salud, utilizando cubrebocas o mascarilla, guardando la distancia, lavándonos las manos, evitando reuniones, porque independientemente de que tengamos anticuerpos, respetamos a la familia y amigos.

En ese sentido, me llama profundamente la atención la actitud del presidente López Obrador, quien regresó a su conferencia matutino sin utilizar la mascarilla y mantiene su intención de no hacerlo, porque dice que ya no contagia.

Sin embargo, se contrapone al exhorto que ha hecho su homólogo de Estados Unidos, JoeBiden, desde antes de asumir el mando, de mantener el uso del cubrebocas como una medida de frenar la propagación del virus, lo cual a diario escuchamos decir al Secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen, quienes al utilizarlo son ejemplo para sus conciudadanos.

Y es que como dice el refrán, “la palabra convence, pero el ejemplo arrastra”, de nada sirve exhortar a cuidarse del virus, si con el ejemplo hacemos lo contrario y lo mismo pasa en el caso de la corrupción, porque se puede cacaraquear que eres incorruptible pero la gente que te rodea está más que embarrada, pero eso es harina de otro costal, como diría la Nana Chona.

Apenas se dan cuenta del alto costo del gas doméstico en Hermosillo

Creo que desde noviembre del año pasado comentamos aquí lo carísimo que estaba el cilindro de gas, de lo cual hasta recientemente se dieron cuenta en el gobierno federal, de tal suerte, que el representante de éste a través de la Secretaría de Bienestar, Jorge Taddei Bringas, pegó una “levantada de faldillas” a la empresa que expende el kilo más caro, y el inocente pidió que la reportáramos ¡a Profeco!Como si sirviera para algo…

Sin embargo, vale la pena aclarar que si bien la empresa que Taddei Bringas exhibe puede ser la que más caro venda el gas doméstico, lo cierto es que el resto de las empresas asentadas en esta capital, están unos centavos por abajo, ya que el producto en sí tiene un costo alto, aunque no sé por qué.

Lo que me llamó la atención es que, la empresa que “balconea” tiene un costo Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) como le dicen, más bajo en Hermosillo que en otras entidades, ya que éste es de 11.87 pesos por kilo y se comercializa en 25.76 pesos, por lo que la ganancia es la más alta del país con 10.96 pesos por kilo.

Sin embargo, hay otras plantas, como la de Durango, en donde el costo TAR es de 17.83 pesos y se vende en 23.96 pesos el kilo, por lo que tiene la más baja ganancia con 3.79 pesos… la cuestión es, quien podrá poner orden en este descontrol, porque definitivamente no creemos que la Profeco lo logre, es más, ni que lo intente…

Da resultado laboratorio forense de la Fiscalía General de Justicia

Ni siquiera puedo imaginar la pesadilla que deben de vivir las familias de personas desaparecidas que pasan un viacrucis de un lado a otro en búsqueda de quien les pueda dar información que las lleve a dar con el paradero de sus hijos, hijas, padres, madres, hermanos, primas, etcétera.

Por eso nos parece trascendental la labor que realizan en el Laboratorio Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para procesar el ADN de los restos y compararlo con quienes tienen a familiares desaparecidos para ver si existe coincidencia y poder darles paz.

La Fiscal Claudia Indira Contreras, está más que consciente del dolor, desesperanza y desesperación que viven esas familias y está muy al pendiente de que se les dé respuesta, como muestra, apenas el sábado se hallaron los restos de dos mujeres en un predio de Ciudad Obregón y este lunes ya se dio a conocer su identificación y las entregaron a sus familias para que les den sepultura y logren un poco de paz.

