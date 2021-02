Golean Rayas a Cruz Azul Femenil 5-1

Las celestes mostraron actitud y competían pero errores infantiles les abrieron el camino al club regio para llevarse la victoria

Cruz Azul Femenil perdió el invicto en la Jornada 5 del Guardianes 2021, tras caer este jueves 5-1 ante Rayadas, en el Estadio BBVA.

Las celestes mostraron actitud y competían pero errores infantiles les abrieron el camino al club regio para llevarse la victoria, con un doblete de Desiree Monsiváis, otro de Daniela Solís y un gol de Aylin Aviléz.

Por La Máquina descontó Daniela Monroy.

Apenas al minuto 7, Monsiváis marcó de penalti tras una inocente falta de la portera Karla Morales sobre Solís, cuando buscaba cortar un trazo al área.

Para el minuto 23, Monsiváis amplió ventaja con un cabezazo a primer poste, tras aparecer sin marca.

Entonces despertó La Máquina pero no tuvo contundencia.

Al minuto 33, Natalia Enciso llegó sola pero no supo vencer con su remate a la arquera Alejandría Godínez.

Dos minutos después apareció Monroy, con un taconazo a manos de Godínez.

Pero la guardameta Morales otra vez fallaría, al minuto 44, cuando se precipitó en su salida y permitió que Solís le techara el esférico, dentro del área.

Para el complemento, Daniela Monroy metió disparo a balón parado que techó la barrera, golpeó el travesaño y picó dentro, para acercar a las celestes, al minuto 54.

Sin embargo, Rayadas no dejó de intentarlo y Solís empujó sin marca un rebote tras un gran disparo de Nicole Pérez que pegó en el travesaño, al minuto 61.

La única mala noticia para el Monterrey fue la salida por lesión de su portera, quien se lastimó la rodilla izquierda, al minuto 67, aunque eso permitió el ingreso de Mariana Caballero, quien a sus 16 años debutó en la Liga MX Femenil.

Todavía al minuto 90, Aviléz llegó sola tras recibir un pase equivocado de Rubi Ruvalcaba y sacó remate cruzado.

Rayadas llegó a 12 puntos pero sigue en el lugar cuatro, debajo de Pumas, Toluca y Atlas que suman 13 unidades.

Por su parte, Cruz Azul se quedó con ocho puntos en la posición nueve de la tabla.