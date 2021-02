Golea Mazatlán FC a los Gallos 3-0

El equipo de puerto sinaloense que dirige Tomás Boy se sacudió de una racha de tres derrotas al hilo; este fue un resultado sanador para los bucaneros que poco a poco se hundían en la clasificación.

El «Jefe» Boy ya dio un respiro.

El Mazatlán FC se sacudió de una racha de tres derrotas al hilo luego de golear 3-0 al Querétaro, un resultado sanador para los bucaneros que poco a poco se hundían en la clasificación.

Los pupilos de Tomás Boy se aprovecharon de unos Gallos que estuvieron lejos de su mejor versión y que tuvieron más rojas que disparos a gol, para llevarse su tercer triunfo del Guardianes 2021, que los metió en puestos de Reclasificación.

El primer cañonazo de los púrpuras llegó al 17′ luego de que Camilo Sanvezzo se aprovechó de un error en el despeje de Juan Meza para mandar un servicio al manchón penal que Fernando Aristeguieta puso en la red, tanto que tuvo colaboración del arquero Gerardo Ruiz.

La visita no reaccionó y concedió el segundo gol al 35′, luego de una contra en la que Luis Ángel Mendoza entró al área y asistió al «Lobo» Sanvezzo, quien sólo empujó la pelota pues la zaga no salió a apretar.

Tres minutos después, el panorama se tornó gris pues Hugo Magallanes recibió la roja por una entrada sobre Aristeguieta.

En el segundo tiempo, el Mazatlán le bajó a las revoluciones y por poco se complica el partido, de no ser por Nicolás Vikonis quien lució con una espectacular atajada a un disparo de Kevin Ramírez al 51′.

Pero tres minutos después, Antonio Valencia echó a perder el regreso que forjaba su equipo con una entrada criminal que le mereció la roja.

Eso apagó a los Gallos que todavía en la recta final del encuentro recibieron el 3-0 a balón parado por parte de Nico Díaz.

El triunfo puso a los púrpuras en el sitio 11 de la tabla con 10 unidades, mientras que el Querétaro se mantuvo en el 10, con los mismos puntos que el cuadro mazatleco.