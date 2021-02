Firma Joakim Soria con Arizona, pacta por un año y 3.5 millones de dólares

El convenio sólo se formalizará después de que el lanzador mexicano supere el examen físico. Podría ganar 500 mil dólares en incentivos por desempeño

Los Diamantes de Arizona alcanzaron un acuerdo por un año y 3.5 millones de dólares con el veterano relevista Joakim Soria, indicó una persona que tiene conocimiento de las negociaciones.

Las partes llegaron al acuerdo el miércoles, dijo la fuente, que solicitó el anonimato debido a que el convenio sólo se formalizará después de que el lanzador mexicano supere el examen físico. Soria podría ganar 500 mil dólares en incentivos por desempeño.

El pitcher elegido dos veces al Juego de Estrellas lanzará para su octavo equipo en las Grandes Ligas. El derecho de 36 años pasó los dos últimos años con Oakland y terminó con una efectividad de 2.82 en 22 duelos de la campaña de 2020, abreviada por la pandemia.

El acuerdo de Soria constituye la primera transacción relevante de Arizona en un apagado receso entre campañas.

Arizona viene de una decepcionante temporada en la que terminó en el último sitio de la División Oeste de la Liga Nacional. Los D-backs no tienen un claro cerrador para la próxima campaña y Soria podría pelear por el puesto con Stefan Crichton y Kevin Ginkel.

Los mejores años de Soria como cerrador fueron con Kansas City. Se acreditó 42 salvamentos en el 2008 y 43 en el 2010, las dos temporadas en que fue elegido al Juego de Estrellas. Aunque no ha igualado esos números, ha sido un relevista fiable la última década, con 732 apariciones, la tercera mayor cantidad para lanzadores en activo.

