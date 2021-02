Fallas de energía eléctrica evidencia a la CFE

Las fallas en el servicio de energía en diferentes partes del territorio mexicano por eventos climáticos en el país vecino, pone de manifiesto que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con las reservas necesarias para hacer frente a este tipo de contingencias en el País, señaló Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo manifestó que pese a ser una empresa de clase mundial con independencia, esta situación evidencia lo endeble que es la CFE ante este tipo de situaciones.

“Afortunadamente por lo que respeta a nuestro estado, no hemos tenido el impacto que otras entidades han tenido en este tema, por lo menos en cuanto a la tarifa doméstica, entonces en ese sentido no hemos tenido esa ausencia de cortes o apagones tan prolongado como lo tienen otras entidades de la República Mexicana a consecuencia de esta situación”, dijo.

Si bien es cierto que es un tema fortuito debido a la naturaleza, también se expone a que la estructura o infraestructura de reserva sea muy endeble y llanamente no se cuenta con ello, y derivado de esa realidad es que la autoridad federal pide cuidar el consumo de energía, sobretodo en horas pico o de mayor consumo, de seis de la tarde a 11 de la noche.

Peinado Luna consideró que finalmente será decisión de cada hogar, de los usuarios si acatan o no esta medida para evitar fallas de servicio.

Sonora, particularmente Hermosillo, no tenemos esa problemática pero eso no quiere decir que no entendamos la situación o seamos solidarios con las personas que han corrido con esa suerte, apuntó.

El llamado de la Presidencia debe ser a las autoridades de su propio equipo, dijo, para que resuelvan este problema rápido y sobretodo que tomen medidas para atender las demandas internas de nuestro país ante este tipo de eventualidades, y no depender en gran medida del exterior.