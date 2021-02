Expone proyectos estudiante del ITH en las Islas Marías

Víctor Manuel Martínez Álvarez presentó, entre otros, el plan «Guardianes de Territorio» para mejorar el medio ambiente en el Estado

La creación de un manual para apoyar la construcción de universidades verdes a través del proyecto » Guardianes de Territorio» para mejorar el medio ambiente en el Estado, la rehabilitación del parque de Villa de Seris y las áreas protegidas en la Isla del Tiburón, son parte de los proyectos que pondrá en marcha un estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo, quien participó en la convocatoria «Muros de Agua» celebrado en la Reserva de la Biósfera Islas Marías.

Víctor Manuel Martínez Álvarez participó en este proyecto organizado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Centro de Educación Ambiental y Cultural «Muros de Agua José Revueltas», que se llevó a cabo del 13 al 29 de enero, y donde participaron 20 jóvenes universitarios de 18 a 29 años de todo el país.

«El Gobierno Federal lanzó la convocatoria, a la escuela llegó el 20 de diciembre y a través de la Subdirección Académica me pidieron participar, envíe la documentación requerida del trabajo que he desarrollado durante mi preparación académica y el seis de enero de este año me avisaron que había sido seleccionado”, dijo.

El estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Mecatrónica, y presidente del grupo ambientalista «Venados Sustentables», explicó que a través de este programa recibieron capacitación sobre economía verde, manejo y creación de humedales artificiales, bioseguridad, economía verde, granjas integrales, manejo de aguas residuales, ingeniería ambiental, entre otras.

«También pudimos realizar monitoreo de animales en peligro de extinción terrestres y marinos, y con la Patrulla de la Armada de México realizamos recorridos contra pesca ilegal, exploramos los centros penitenciarios que había en la isla María Madre, conocimos su historia e interactuamos con otro programa del gobierno federal: Jóvenes construyendo el futuro», abundó.

Lo llevarán a la práctica

Mencionó que este año pondrá en marcha lo aprendido en este proyecto y para ello invitará a otras organizaciones ambientalistas para que formen parte del trabajo.

Comentó que ya se puso en contacto con las asociaciones Abuelos Trabajando, Sonora Limpio y Verde, y autoridades estatales, ya que el objetivo primordial es apoyar principalmente las áreas protegidas en la Isla del Tiburón.

«Lo primero que voy a implementar es que todas universidades sean verdes ya que en las universidades es donde se generan grandes cantidades de basura, de contaminación, de uso excesivo de energía, entonces estoy trabajando en un manual que contendrá las acciones que hemos emprendido en el Instituto, y técnicas aprendidas en Islas Marías, para que puedan acceder a nuestro trabajo.

Con Abuelos Trabajando, aplicará el ‘Reto verde Hermosillo’ donde se plantarán cien mil árboles nativos del estado, mientras que con Sonora Limpio y Verde la labor se centrará en la construcción de jardines polinizadores y y en la rehabilitación del parque en la colonia Villa de Seris.