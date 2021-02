Exhiben insensibilidad de diputados

Señalan la falta de voluntad y compromiso por parte de los legisladores para discutir y en su caso aprobar la Ley.

Integrantes de la Unión de Usuarios de Hermosillo acudieron al Congreso del Estado donde entregaron un oficio para que se le rapidez a la propuesta de Ley de los Derechos de los Usuarios del Transporte Público, particularmente en los temas de la ampliación del encendido del aire acondicionado y la indemnización económica temporal para usuarios del transporte en caso de accidente.

Ignacio Peinado Luna, dirigente de la asociación, dijo que a más de un año de haberse presentado esta iniciativa a la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso, ha faltado voluntad y compromiso por parte de los legisladores para sacar está Ley.

«La indemnización económica temporal para usuarios del transporte público en caso de accidente, y la ampliación del encendido del aire acondicionado en el verano del primero de mayo hasta el 31 de octubre, fundamentalmente son esas dos propuestas, pero se tiene que focalizar el Congreso del Estado porque nos han dado muchas largas, han prolongado mucho su actuar y nos preocupa que ya algunos de los integrantes de la comisión anden encampañados, ya levantaron la mano, pretenden reelegirse y sin embargo en los temas sociales no han hecho absolutamente nada”, expresó.

Peinado Luna, recordó que el pasado nueve de diciembre la presidenta de la Comisión del Transporte, Leticia Calderón se comprometió a sacar adelante esta Ley en enero pasado, sin embargo, no pasó nada.

El líder de los usuarios en Hermosillo, afirmó que de no dictaminarse está Ley en los próximos días, habrán de iniciar una campaña informativa para que el electorado este enterado del actual de los diputados, y su falta de interés en los temas de impacto social.